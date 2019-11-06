مديرة «الرعاية الصحية الأولية» بالشارقة: رحلة المتعامل بمراكزنا لا تتجاوز ساعة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة أميرة سيف الخاجة، مديرة مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الطبية بالشارقة، أن رحلة المتعامل داخل المراكز لا تتجاوز ساعة حتى أخذ العلاج اللازم، كما أن كل عيادة يوجد فيها ما بين 5 - 6 أطباء في كل مناوبة.

الخاجة، خلال مداخلة لها عبر برنامج «البث المباشر» من إذاعة الشارقة، رداً على شكوى إحدى المتداخلات التي أكدت أنها راجعت أحد مراكز الرعاية الصحية بالإمارة، وانتظرت أكثر من ساعة ونصف الساعة حتى قابلت الطبيبة المختصة، بحجة أن هناك تبديلاً لمناوبات الأطباء، أكدت أن المتعاملة «أم عبد الله» أتت ظهراً، وطلبوا منها الانتظار، حيث إن فترة الظهر دائماً تشهد ازدحاماً.

وبينت أن تبديل المناوبات بين الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية لا يتجاوز 10 دقائق حتى يأخذ الطبيب المناوب كل الحالات التي مرت على الطبيب الذي قبله.

وقالت إن الإدارة تعمل على إسعاد المراجعين من خلال تقليل زمن الانتظار وتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم، كما أن مراكز الرعاية الصحية المتوافرة بالشارقة تعد خط الدفاع الأول للأمراض، ومن خلالها يتم تحويل المريض إلى المستشفيات، لافتةً إلى أنه قريباً سوف يتم افتتاح مركز صحة الأسرة الذي بإمكانه أن يخفف الضغط على مركز القرائن الطبي، إذ تم تفعيله سبتمبر الماضي.

كما أن هناك العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في الشارقة، منها مركز القرائن والحمرية والرفاع والمنطقة الوسطى والشرقية، ويبدأ العمل في بعضها من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساء، وفي البعض الآخر على فترتين صباحية ومسائية.

ولفتت إلى أن كل مراكز الرعاية الصحية تقدّم أفضل الخدمات الطبية للمراجعين.