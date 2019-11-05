لطيفة بنت محمد تناقش آفاق التعاون مع "لينكد إن" وتطلق صفحتها على الموقع

المصدر: البيان الإلكتروني

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي؛ اليوم ألان بلو، الشريك المؤسس في "لينكد إن"؛ الشبكة الأكبر من نوعها عالميا لأصحاب المهن التخصصية، وذلك لبحث فرص التعاون بين الجانبين وكيفية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها الموقع في سبيل دعم المجتمع الإبداعي في دبي وفتح المجال للتعرف على المزيد من المواهب المبدعة سواء على مستوى الإمارة أو الدولة وكذلك في مواقع مختلفة من العالم، بهدف بناء جسور تواصل فعالة تدعم البيئة الثقافية وتعين على تحقيق التطلعات العريضة لمستقبل العمل الثقافي في دبي.

وتزامناً مع إطلاق سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم صفحتها الرسمية على منصّة "لينكد إن"، تمت خلال اللقاء الذي حضره كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي، وشانون برايتون، رئيس قطاع التسويق في "لينكد إن" إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الإقليمي للشركة، مناقشة النقاط والأهداف المشتركة التي تعد أساساً للتعاون المستقبلي المنشود بين "هيئة الثقافة والفنون بدبي" و"لينكد إن"، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل توظيف إمكانات المنصّة الاحترافية في تعزيز آليات التواصل مع المتخصصين في القطاعات الإبداعية والثقافية على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي هذه المناسبة، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "نعمل في دبي للثقافة على تعزيز التواصل مع المجتمع الإبداعي والثقافي في إمارة دبي ومختلف انحاء العالم، بهدف الوقوف على احتياجاتهم واطلاعهم على مسيرة تطور مشاريعنا كركيزة أساسية ضمن مساعينا لترجمة أهداف الرؤية الثقافية الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى إنجازات ملموسة دعماً لمسيرة تطوير المشهد الإبداعي بدبي، وترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كمركز للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب".

وثمّنت سموها القيمة الإيجابية التي يسهم بها الموقع في بناء شبكات تضم أصحاب التخصصات المهنية من حول العالم، وخلق مجتمعات احترافية ضمن البيئة الرقمية تمكن أفرادها من اكتشاف مزيد من فرص النجاح والتميز، ما يجعل المميزات المتاحة من خلال "لينكد إن" متوافقة مع مستهدفات رؤية دبي الثقافية الجديدة نحو تأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنةً للإبداع وملتقى للمواهب، عبر خلق حراك ثقافي مؤثر يعزز مكانة دبي على الخارطة الثقافية للعالم، وجعلها الوجهة الأولى للمواهب المبدعة في المجالات الثقافية والفنية، فضلا عن تأكيد فرص نمو الصناعات الإبداعية في الإمارة لتعزيز العائد الاقتصادي الثقافي، مؤكدة سموها ترحيب دبي للثقافة بالتعاون مع كل مؤسسة أو فكرة تدعم هذه الرؤية وتعين على تحقيق أهدافها.

تعزيز الإنتاجية

من جهته، أعرب ألان بلو، الشريك المؤسس في لينكد إن، عن خالص تقديره لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما تقوم به سموها من جهود في مقدمة منظومة العمل الثقافي في إمارة دبي، وقال: "إنه لشرف كبير أن نلتقي سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويسرنا التعاون مع الهيئة في ضوء التفهم الكبير للدور الذي يمكن أن يلعبه لينكد إن، المنصة الأكبر للمهنيين في العالم، في دعم المشاريع الثقافية وتوسيع فرص الفائدة للمعنيين بها. فمهمتنا تتمثل في بناء جسور التواصل بين المهنيين حول العالم لجعلهم أكثر إنتاجية ونجاحاً في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، ونتطلع إلى أن تكون منصتنا سبباً في إتاحة الفرصة للمبدعين في المنطقة والعالم من المساهمة في ازدهار المشهد الثقافي في دبي ".

يُذكر أن شركة "لينكد إن" تمثل أكبر تجمّع مهني على شبكة الإنترنت إذ يضم في عضويته نحو 660 مليون مستخدم أغلبهم من أصحاب التخصصات المهنية في مختلف مجالات العمل ضمن ما يزيد على 200 دولة ومنطقة حول العالم، بينما يصل عدد العاملين في الشركة إلى أكثر من 10 آلاف موظف، يشتركون جميعاً في تحقيق رؤية الشركة الرامية إلى خلق فرص اقتصادية ملائمة لكل من يسعى للدخول إلى سوق العمل حول العالم، رسالتها الهادفة إلى ربط المتخصصين حول العالم لمساعدتهم على زيادة إنتاجيتهم وتعزيز فرص نجاحهم كل في مجال تخصصه.