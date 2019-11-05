حدث فلكي نادر ينتظره العالم يمكنك مشاهدته في دبي بسهولة

المصدر: البيان الإلكتروني

يوافق يوم الاثنين 11 نوفمبر عبور كوكب عطارد على قرص الشمس وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، وسيكون العبور التالي في عام 2032 أي بعد 12 سنةً من الآن، ويمكن رصد مدة العبور من الإمارات وهي قرابة 58 دقيقة فقط

ويحدث العبور فقط عندما تتلاقى ثلاثة أجرام سماوية على استقامة وفي حالتنا الأرض وكوكب عطارد والشمس وبالتالي يحجب جزء صغير من قرص الشمس. خلال فترة العبور ويظهر كوكب عطارد كنقطة سوداء عبر قرص الشمس.

ما هو العبور؟

من فترة إلى أخرى كوكب من الكواكب الداخلية تحجب جزءاً من قرص الشمس فتبدو للراصد من الأرض في حالة كسوف، وهذا ما يسمى بالعبور، والكواكب الوحيدة التي يمكن مشاهدتها خلال فترة العبور هي الزهرة وعطارد لأنها الكواكب الوحيدة التي تدور داخل مدار الأرض.

ولذا يمكن مشاهدة العبور في كل المناطق التي ستكون ضمن النهار يوم الاثنين 11 نوفمبر.



كم مرة يحدث؟

منذ عام 2000 الى عام 2199 سيكون هناك ما يقارب 27 مروراً لكوكب عطارد وتحدث هذه الظاهرة في شهر مايو او نوفمبر.. واحصائياً تتكرر بمعدل مرتين بشهر نوفمبر مقارنة بمرة في شهر مايو، هذا لأنه خلال العبور فان كوكب عطارد يكون قريباً من الشمس "مدارة في الحضيض" خلال هذا شهر نوفمبر على عكس شهر مايو.

وسيكون العبور القادم في 11 نوفمبر 2019 ثم في نوفمبر عام 2032 ويمكن رصده لمدة ساعات..

كيف يراقب العبور

يمكن مشاهدة ورصد هذا الحدث فقط عن طريق التلسكوب حيث أن قرص كوكب عطارد أصغر 194 مرة من قرص الشمس ولذا يجب تكبير المنظر بخمسين مرة على الأقل لنتمكن من رصده، ويجب أن يكون التلسكوب مجهزا بالمرشحات الشمسية المتخصصة لضمان المشاهدة الآمنة ... ويحظر النظر الى الشمس في كل الحالات بدون حماية مناسبة، حيث إن إشعة الشمس المبهرة قد تؤذي العين البشرية بشكل ملحوظ وقد تصل إلى فقدان البصر في بعض الأحيان.



توقيت عبور عطارد من دبي 11 نوفمبر 2019

مدة عبور عطارد الجزئي 56 دقيقةو 56 ثانية

مدة عبور عطارد الكلي 55 دقيقةو 15 ثانية



العبور الجزئي يبدأ 4:35:01 مساء

العبور الكلي يبدأ 4:36:42 مساء

الحد الأقصى 5:30:41 مساء

انتهاء العبور الكلي 5:31:57 مساء

انتهاء العبور الجزئي 5:31:57 مساء

أين يمكن مراقبة هذا الحدث؟

تقوم مجموعة دبي للفلك بإقامة فعالية رصد عبور كوكب عطارد أمام الشمس في مركز ثريا الفلكي بحديقة مشرف في 11 نوفمبر الساعة 4 مساء.

مخاطر يرجى الحذر منها:

قال المدير التنفيذي لمجموعة دبي للفلك حسن احمد الحريري إنه لمراقبة اأحداث فلكية مثل هذه يجب توخي الحذر الشديد أثناء رصده ويجب أخذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد وعدم النظر إلى الشمس مباشرة بالعين المجردة خصوصا الأطفال، وأضاف أنه في 11 نوفمبر سيفتح مركز الثريا أبوابه للناس عامة لكي يتمكنوا من رصد الحدث بكل سلاسة وسهولة وأمان.

وصايا وتنبيهات

-لا تنظر بتاتا الى الشمس مباشرة بدون حماية للعين.

-لا تنظر إلى الشمس من خلال نظارات شمسية أو من خلال زجاج أو أي مرشحات تصوير فلا شيء من هذه الأشياء آمن

-لا تستخدم فلترات مصنوعة من أفلام فوتوغرافية.

-انظر الى الشمس فقط من خلال مرشحات خاصة صنعت خصيصا لمشاهدة مثل هذا الحدث.

-لا تستخدم أَي مرشح للتلسكوب دون أن تتحقق أولًا من عدم وجود أي خدش أو ثقوب وإذا كنت غير متأكد من التلسكوب لا تقم باستخدامه على الإطلاق.