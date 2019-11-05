"طرق دبي" تعلن عن شركائها المنظمين لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن شركائها المُنَظِّمين لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته السادسة وهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وموانئ دبي العالمية وإعمار العقارية ومعهد إدارة المشاريع، وسيقام المنتدى في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل تحت شعار (تنوُّعُ الثقافات)، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأعرب سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وموانئ دبي العالمية وإعمار العقارية ومعهد إدارة المشاريع، في تنظيم الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وذلك لما تتمتع به هذه الجهات المرموقة من معارف وخبرات تمتد لسنين طِوال في مجال إدارة المشاريع، مؤكداً أن هذه المنتديات تشكل منصة مثالية لإبراز أهمية الابتكار في المشاريع في دفع النمو والتطور، وتعد دبي مثالا حيا على ذلك حيث أن مشاريعها العملاقة المبتكرة، أكسبتها سمعة عالمية وحولتها إلى مركز تجاري واستثماري وسياحي عالمي جاذب.

ريادة عالمية

وقال الطاير: "تسهم الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في تحقيق أهداف المنتدى المتمثلة في تسليط الضوء على التجربة التنموية الرائدة لإمارة دبي في ظل القيادة الحكيمة لحكومة دبي، حيث تُعد دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتتبنى أرقى المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية مثل المطارات والموانئ العملاقة والمشاريع المميّزة الأخرى مثل برج خليفة ومجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومترو وترام دبي، والمشاريع المعمارية الفريدة، وكذلك الاستفادة من مخرجات هذا المنتدى في المشاريع المستقبلية التي تعتزم الإمارة تنفيذها في السنوات القادمة لاسيما المشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو 2020، المعرض الأضخم والأعرق عالمياً."

وأكد أن المنتدى حقق في دوراته السابقة نجاحاً كبيراً من حيث التنظيم الجيد والدقيق، والحضور الكبير الذي تجاوز 1500 مشارك في كل دورة، وكذلك التنوع في المواضيع والفعاليات والأنشطة التي أقيمت خلال فترة المنتدى، التي ناقشت محاور إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية إضافة إلى إدارة المشاريع في المجالات الفنية والرياضية والطاقة، والاستدامة البيئية، واستشراف المستقبل، والمدن الذكية وغيرها من المواضيع، مشيرة إلى أن المنتدى توج نجاحه بإطلاق جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، وسيجري تكريم الفائزين في الجائزة خلال فعاليات المنتدى.

مركز عالمي

وبالمناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: "يعكس منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع التوجهات الحكيمة والرؤى السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي ترسم ملامح مدن المستقبل الذكية".



وأضاف العبار: "انطلاقاً من خطة دبي 2021 ورؤية دبي الذكية، نجحت الإمارة في إنجاز مشاريع سبّاقة، ومن خلال رعاية إعمار العقارية للمنتدى، فنحن نسلط الضوء على إمكانياتنا في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تشكل روافد قوية للنمو الاقتصادي وتسهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".

منصة عالمية

من جانبه قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدنا مجدداً المشاركة في تنظيم المنتدى حيث نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونواصل مساعينا الحثيثة وجهودنا المتضافرة لتحقيق الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة، وأهداف "مئوية الإمارات 2071"، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، بما يعزز التنمية المستدامة وسعادة وطننا.".



وتابع سعيد الطاير بالقول: "بات المنتدى منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، حيث تأتي مشاركة الهيئة بصفتها شريك منظِّم ضمن حرصها على إبراز دور إمارة دبي في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والشبكات الذكية، وكفاءة وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية وتحليل البيانات وغيرها، وترسيخ مكانتها في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، وسنقوم خلال مشاركتنا في المنتدى بتسليط الضوء على أبرز إنجازاتنا ومبادراتنا وتجاربنا في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة وابتكارنا لنموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وذلك تحقيقاً لرؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.".

شراكة مستمرة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "لقد كانت ولا تزال الشراكات الناجحة واحدة من أهم ركائز تطوّر إمارة دبي وتحوّلها إلى نقطة ارتكاز تجارية ومالية وسياحية عالمية وتخدم منطقة يقطنها عدد كبير من السكان وذلك خلال فترة زمنية قياسية. إن البنية التحتية، التي أسهمت في تحقيق كل هذا التطوّر خلال الـ 30 سنة الماضية ارتكزت على التعاون بين الجهات الحكومية مثل هيئة الطرق والمواصلات وموانئ دبي العالمية. ونحن نفتخر باستمرار الشراكة مع الهيئة لاستضافة هذا الحدث المرموق. لقد ساعدت إدارة المشاريع القائمة على أسس راقية عالميا على خلق ماضينا وحاضرنا وسوف تشكّل أهمية بالغة لمستقبلنا لا سيما ونحن نبني اقتصادا معرفيا مستداما وننسهم في صنع مجتمع رقمي ذكي، يُسَهِّل الحياة لنا جميعا انسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).