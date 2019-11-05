جائزة أبوظبي تنظم «الخير يبدأ معك: قصص نجاح ملهمة»

المصدر: أبوظبي-البيان

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي بالتنسيق مع جامعة نيويورك أبوظبي حلقة نقاشية حول الجائزة تحت عنوان «الخير يبدأ معك: قصص نجاح ملهمة من الرواد الشباب».

وذلك كجزء من جهودها الرامية إلى حث كافة أفراد المجتمع بما في ذلك الطلبة والعاملون في المؤسسات الأكاديمية على ترشيح الأشخاص المجهولين الذين قاموا بأعمال خيّرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. جاء ذلك مع اقتراب الموعد النهائي للترشيح بتاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري.

وتنظم جائزة أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ مــحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعتـــبر الجائزة أعلى وسام مدني في أبوظـبي، حيث تكرم جهــــود الأفراد الذين قدمــوا أعمالاً خيرية.