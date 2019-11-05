1000 مراجع يومياً لدفع المخالفات المرورية بـ«ترخيص الشارقة»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد المقدم محمد عبد الله علاي، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العاملة لشرطة الشارقة، أن هناك 1000 مراجع يوميا يراجعون مركز خدمات المرور والترخيص لدفع المخالفات المرورية المترتبة عليهم بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تخفيض قيمة الغرامات المرورية على المركبات المخالفة لقانون السير والمرور، بنسبة 50 % مع إلغاء النقاط المرورية المترتبة على هذه المخالفات.

كما أن هناك إقبالا كبيرا من المخالفين للدفع عبر أجهزة (سهل) المنتشرة في كافة المراكز التجارية بالشارقة ومراكز الشرطة، إضافة إلى الدفع عن طريق التطبيقات الذكية وموقع وزارة الداخلية، الأمر الذي يسّر على المتعاملين، وذلك بهدف إسعاد المراجعين وتقليل زمن الانتظار والازدحام في مكان واحد.

مبيناً أنه من غير التخفيض في قيمة المخالفات تقرر إلغاء كافة النقاط المرورية بشكل نهائي، إضافة الى إلغاء فترة الحجز السابقة على المركبة المخالفة تيسيرا على المراجعين، عدا المخالفات المشددة والجسيمة، ومنها القيادة بطيش والهروب من رجال الشرطة.

90 يوماً

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالشارقة إن مهلة التخفيض سوف تستمر 90 يوما وتنتهي في 31 من يناير المقبل.

كما أن قرار المجلس التنفيذي للإمارة بتخفيض المخالفات والغرامات وإلغاء النقاط المرورية وحجز السيارات يعد قرارا صائبا، لأنه يمكن أصحاب المركبات المخالفة والمنتهية التراخيص من الإسراع إلى تجديد مركباتهم ودفع الغرامات المادية المترتبة عليها، وهي خطوة تستهدف أصحاب المركبات المنتهية من أجل تجديدها.

مبينا في الوقت ذاته أن المركبات غير المجددة تشكل خطورة على أصحابها وعلى مرتادي الطرق نتيجة للحوادث التي تقع بسببها وبالتالي تقليل الحوادث المرورية، مناشداً السائقين التقيد بالسرعات القانونية المحددة على الطرقات تجنبا للحوادث المرورية ولمفاجآت الطريق.

حملات توعية

وأوضح أن شرطة المرور والدوريات بالشارقة تقدم حملات توعية بصفة دورية لتنبيه السائقين ومستخدمي الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بإجراءات السلامة المرورية تلافيا لمفاجآت الطريق، إضافة إلى تقديم الإرشادات المرورية لأفراد العديد من الجاليات بـ 3 لغات، تضمنت ورش عمل للجاليات الآسيوية.

مبيناً أنه وللحد من المخالفات ووقوع الحوادث المرورية كثفت إدارة المرور عدد الدوريات بالطرق التي شهدت حوادث ملحوظة.

وذلك للحد منها، حيث تم إصدار مخالفات لبعض السائقين تمثلت في عدم التزام المركبات بخط السير وعرقلة الحركة والوقوف في مواقف أصحاب الهمم الخاصة وكذلك الوقوف في مكان ممنوع وعدم التقيد بالسرعات المسموح بها، محذراً السائقين من عدم التقيد بالقوانين المرورية، مناشدا إياهم التقيد بالسرعات القانونية المبينة على الطرقات.