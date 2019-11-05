«صحة دبي» تبحث التعاون الطبي مع بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تتبنى سياسة واضحة للانفتاح على العالم ومؤسساته المتخصصة، وأنها حريصة على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وعقد الشراكات المميزة، بما يخدم توجهات مدينة دبي، وأهداف الهيئة الاستراتيجية، ويصب في المصلحة العامة وخدمة الناس.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس في مقر إدارة الهيئة، اندرو جاكسون القنصل العام البريطاني، والوفد المرافق، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة.

شهد اللقاء بحث أطر التعاون وسبل توثيق الشراكات بين هيئة الصحة بدبي والمؤسسة الصحية البريطانية، وما يتبعها من الجهات والهيئات والشركات ذات العلاقة.

وقال معالي القطامي خلال اللقاء إن هيئة الصحة بدبي، تقدر التاريخ الطويل الممتد للتجربة الطبية البريطانية، كما تقدر النجاحات المتواصلة للمؤسسات الأكاديمية والصحية والمراكز البحثية في بريطانيا، وهي تعد المجال الطبي البريطاني مدرسة مهمة ومميزة عالمياً، وأنه لذلك تحرص الهيئة على بناء شراكات قوية مع هذه المؤسسات، لتبادل التجارب.

وتعزيز توجهات «صحة دبي»، سواء على جانب منظومة الرعاية الصحية، أو تطوير الممارسات والتعليم الطبي، وكذلك البحوث والدراسات.

من جانبه أعرب القنصل البريطاني اندرو جاكسون عن سعادته بفتح آفاق جديدة للتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وأكد أن مدينة دبي لها تفوقها وإنجازاتها، وأنه من المهم جداً أن تستفيد المؤسسات الصحية البريطانية من الفرص الواعدة الموجودة في القطاع الصحي بدبي.