«القيادات الإماراتية» يؤهل منتسبيه للعمل بالشركات العالمية

المصدر: دبي - البيان

يبدأ منتسبو «برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية»، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة أخيراً، العمل على 6 مشاريع متخصصة خلال الأشهر الستة المقبلة.

والتي تم اختيارها من بين 30 فكرة قدمها القادة المشاركون كمشاريع استراتيجية تخصصية في القطاعات الـ19 التي يتضمنها البرنامج.

وتركز المشاريع التي تم اختيارها من قبل منتسبي البرنامج، على قطاعات رئيسية وهي: الابتكار الاجتماعي، واستقطاب الكفاءات، والتنمية الاقتصادية، والبحث والتطوير بالإضافة إلى قطاعي السياحة والرياضة.

ويُطلب من المنتسبين خلال فترة التدريب التي تسبق الأشهر الستة التالية للمرحلة الأولى، وهي فترة الانتداب للعمل في كبرى الشركات العالمية، تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، التي تبرز عبرها مهاراتهم القيادية عبر إظهار القدرة على دعم قرارات الفريق، مع إبراز القدرات على العمل بروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى إجادة التصرف كموجهين وقادة لتطوير قدرات الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم وتقديم النصائح والإرشادات التي تمكنهم من تحقيق أفضل النتائج والتميز في الأداء.

وضمن إطار الإعداد والتأهيل الشامل لمنتسبي البرنامج، سيتضمن التدريب كذلك مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والقيادية التي تتمحور حول القدرة على بناء الثقة، والتمتع بكفاءة ومهنية عالية مع التمسك بأخلاقيات وسلوكيات العمل المؤسسي، المنطلقة من المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها المؤسسات، والتي يأتي في مقدمتها العمل لخدمة أفراد المجتمع لأن إسعادهم هو الأساس الذي تقاس عليه معدلات النجاح وتحقيق التميز في الأداء.

امتلاك المهارات القيادية

وقال عبد الله الرميثي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: «يحرص المركز على تحويل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى خطط عمل ومنهج للارتقاء بقدرات الكفاءات المواطنة وتزويدها بجميع الأدوات التي تمكنها من امتلاك المهارات القيادية، وتمكينها في الوقت ذاته من المنافسة عالمياً، وابتكار الحلول المبتكرة لجميع التحديات التي تواجه بيئات العمل».

وأضاف الرميثي: «مع تحديد المشاريع التي سوف يتم العمل عليها، فإن «برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية» يقف عند مرحلة جديدة من التأهيل للقيادات المشاركة في البرنامج، عبر تقديم منظومة متكاملة من القيم والممارسات التي تؤهل المشاركين من امتلاك الرؤية الاستشرافية، والإدارة المميزة لفرق العمل وفق معايير عالمية بما يخولهم للعمل في كبرى الشركات الدولية».

ومن جهتها، قالت لمياء الغفلي، مدير البرنامج: «وضع البرنامج أهدافاً استراتيجية مبتكرة لتزويد القيادات الإماراتية المنتسبة إليه برؤى استشرافية تتناسب مع أفضل الممارسات العالمية في مجال القيادة، وتنسجم مع التوجهات المستقبلية للارتقاء بالقطاعات الرئيسية، التي تعزز من مكانة دبي الريادية في مختلف المجالات».

معايير عالمية

ويهدف البرنامج الذي يضم 30 منتسباً إماراتياً من 19 تخصصاً مختلفاً، إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعداد قيادات إماراتية بمعايير عالمية تستطيع العمل ضمن بيئة الأعمال العالمية، وذلك من خلال تمكين منتسبيه من امتلاك خبرات نوعية تؤهلهم لمختلف المواقع القيادية ضمن الشركات العالمية، ليكون نموذج القيادات الإماراتية واحداً من أبرز النماذج التي يحتذى بها على المستوى العالمي.

وكانت المرحلة الأولى للبرنامج انطلقت في العاشر من أكتوبر 2019، حيث يتعرف خلالها المنتسبون إلى مختلف الممارسات العالمية في مجال الإدارة، في حين يتم في المرحلة الثانية التي تستمر لمدة 6 أشهر أخرى الانتداب إلى الشركات العالمية للتعرف إلى أفضل الخبرات العالمية من خلال العمل في الشركات والمؤسسات الدولية.