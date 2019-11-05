خبراء: أبوظبي رسّخت مكانتها عالمياً في جودة الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

أكد خبراء جودة الرعاية الصحية أن برنامج أبوظبي في جودة الرعاية الصحية يماثل البرامج المتقدمة في رصد الخدمات السريرية، والسعي لاستغلال نُظم تحليل إدارة الأعمال الذكية والذكاء الاصطناعي لتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات، مؤكدين أن إمارة أبوظبي رسّخت مكانتها على الخريطة العالمية في جودة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة الأولى لقمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية 2019 الذي تنظمه دائرة الصحة ـ أبوظبي على مدى يومين، بمشاركة 400 خبير ومتخصص من مختلف دول العالم، إذ يتم استعراض تجربة أبوظبي المميزة في تعزيز نظام رعاية صحية يستند إلى الجودة، ويستهدف إرساء مكانة الإمارة على الخريطة العالمية لجودة الرعاية الصحية، وتعزيز دور البحث والابتكار في تحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية، وتشجيع الابتكار المثمر لتحقيق رعاية صحية مستدامة وآمنة، ووضع خطة عمل لتخطي التحديات التي تواجه جودة الخدمات الصحية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وخليفة الخييلي، مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، وشهد اليوم الأول للقمة انعقاد مجموعة من الجلسات النقاشية والكلمات وورش العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع معهد تطوير الرعاية الصحية (IHI).

وركزت على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وإحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، وناقشت أساسيات تحسين الجودة، والابتكار، وفلسفة الجودة في الحوكمة والاستدامة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لضمان جودة وسلامة الرعاية الصحية.

وتجمع القمة 14 خبيراً دولياً من المتخصصين في مجالات الرعاية الصحية.

إنجازات

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مديرة دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «إن ما نشهده اليوم في أبوظبي هو نتاج رحلة طويلة مليئة بالجهد والعمل الدؤوب شهدت خلالها إنجازات وتحديات وعلامات فارقة، جعلتها قادرة على الإسهام في قيادة الجهود العالمية في تعزيز جودة الرعاية الصحية ».