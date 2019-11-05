انطلاق «مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء، الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة من «مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019»(YPS)، التي تستمر حتى الغد، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي تستضيفه الإمارات كأول دولة عربية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بمشاركة 75 متحدثاً من داخل الإمارات وخارجها.

حضر الافتتاح يوسف حمد الشيباني، المدير العام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، والمهندس سعيد المنصوري، رئيس مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019، وأول رائدي فضاء إماراتيين، هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمتخصصين في قطاع الفضاء وموظفي المركز.

ويهدف «مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019»، وهو مبادرة رائدة أطلقها برنامج معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) العالمي، إلى جمع العلماء والمهندسين والقادة في مجال الفضاء والوكالات العالمية المعنية بقطاع الفضاء مع الشباب لمناقشة البحوث الاستكشافية وأحدث الابتكارات وآخر التطورات وتقنيات الفضاء الناشئة.

نخبة من العلماء

ومن جانبه، قال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، في كلمته الافتتاحية: «سعداء باستضافة مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019، الذي يجمع نخبة من العلماء والمهندسين والقادة في مجال الفضاء والوكالات العالمية المعنية بقطاع الفضاء مع الشباب.

وذلك في أعقاب النجاح الملفت الذي حققته الإمارات، أخيراً، في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء التي تمثل بداية الاستدامة في قطاع الرحلات الإماراتية المأهولة للفضاء».

وأضاف الشيباني: «نهدف من استضافة وتنظيم والمشاركة في مثل هذه الفعاليات الرائدة إلى تبادل المعارف والخبرات وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية الشابة التي تعمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، والتي تتمتع بقدرات وكفاءات عالية مكنتها من إنجاز مشاريع رائدة مثل إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» العام الماضي.

وتنفيذ والإشراف على كل مراحل عملية تصميم وتنفيذ وإرسال مسبار الأمل إلى الفضاء». وأكد أن المؤتمر العالمي يُعدّ فرصة مهمة للشباب المهتمين بقطاع الفضاء، لتكوين رؤية شاملة حول علوم وهندسة وتقنيات الفضاء والالتقاء بالمختصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

مشاركة

وشارك هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وزميله رائد الفضاء، سلطان النيادي، في اليوم الأول من فعاليات مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019، في جلسة حوارية سلطت الضوء على التحديات، التي واجهتهما قبل وخلال التدرب على المهمة التاريخية للإمارات لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

والنجاح الذي حققته الإمارات، ورؤيتهما المستقبلية للرحلات الإماراتية المأهولة إلى الفضاء وكيفية استدامة برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد المنصوري، رئيس مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019، إن المؤتمر يناقش استخدام تقنيات مراقبة الفضاء لحماية البيئة، وتصميم وتطوير الأقمار الاصطناعية المكعبة (CubeSat)، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأرض، وتردد موجات الراديو والموجات الصُغْرِيّة (Microwave) في قطاع الفضاء، وإطلاق وتشغيل الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة ورصد الأرض.

وأضاف المنصوري: «لأول مرة في المنطقة العربية يجتمع خبراء ومتخصصون في مكان واحد، ويشاركون الشباب الإماراتي والعربي المعرفة وعلوم الفضاء وتقنياته، وأحدث ما تم التوصل إليه في هذا القطاع الرائد».

الجدير بالذكر أن استضافة النسخة الرابعة من مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019 تندرج ضمن مبادرات مشروع المريخ 2117.

فعاليات

شهد اليوم الأول من مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019 عدة فعاليات، تضمنت تسليط الضوء على تكنولوجيا النانو ستاليت وتطبيقات EO والاتصالات الفضائية، وبعثات ناسا المدارية المختلفة، وأبحاثها عن وجود حياة خارج كوكب الأرض، والراديو والأقمار الاصطناعية. كما شهد المؤتمر عدة جلسات حوارية عن الترددات الراديوية، وتصميم التطبيقات للأقمار الصناعية، والتطورات الأخيرة في أجهزة تضخيم الطاقة.