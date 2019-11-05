بلدية دبي تزيح الستار عن السيارة «الجيومكانية»

المصدر: دبي - البيان

ضمن إنجازات بلدية دبي ومبادراتها التقنية في خدمة إمارة دبي، وتحقيق خطة دبي الاستراتيجية لبناء مدينة سعيدة ومستدامة، أزاح مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي الستار أخيراً عن واحدة من مفاجأته السارة ضمن مبادرة جيو دبي (GeoDubai)، وهي السيارة «الجيومكانية» الجديدة الذاتية القيادة التي تم إطلاقها تحت شعار «كل دبي هنا».

والتي نالت إعجاب رجال الأعمال والشركات والجماهير، وانتزعت الانتباه وجذبت الأضواء والاهتمام الإعلامي، خلال معرض جيتكس العالمي لعام 2019، وهي السيارة المستقبلية التي ستحدّد أماكن وأنواع المعالم في المدينة وجمع المعلومات الجيومكانية بدقة متناهية، عند بدء تنفيذ استراتيجية دبي 2030 للتنقل بالسيارات الذاتية القيادة.

وتعتمد السيارة المفاجأة على استخدام تكنولوجيا تعليم الآلة وعمليات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني.

وصرح داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، بأنه تماشياً مع تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير بنية تحتية حديثة بإمارة دبي، عملنا في البلدية على تجهيز السيارة الجديدة التي تسبق بها بلدية دبي الزمن، في الاستعداد لدخول عصر السيارات الذاتية القيادة في دبي، لتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي 2030، إذ سيتم اعتماد نسبة 25% من رحلات التنقل على هذا النوع من السيارات، تواصلاً مع آليات المستقبل.

العين المتحركة

وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري، مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي، إن السيارة المبتكرة ستعتمد على تكنولوجيا العين المتحركة (Mobile eye)، وهي عبارة عن كاميرا جيومكانية تم تركيبها على الزجاج الأمامي للسيارة، ويتم من خلالها تحديد وتصوير أماكن وأنواع المعالم في المدينة، وجمع المعلومات الجيومكانية بدقة متناهية باستخدام تكنولوجيا تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي الجيومكاني.

تطوير

وتميزت سيارة المسح المكاني بتكنولوجيا «لايدر»، المعتمدة على تقنيات الليزر، بأنها تتفوق على خدمة الشركات العالمية المزودة للخدمة في المجال بدخولها إلى جميع الأحياء وكافة الأماكن العامة والخاصة والأمنية، إذ إن القانون يكفل لمركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي بأنه المصدر الرسمي والوحيد صاحب الحق في المسح الجيومكاني وإعداد الخريطية الجيومكانية لدبي.