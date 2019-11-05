30 % التوطين في مجلس الإدارة الجديد للجنة الوطنية للشحن

المصدر: دبي - البيان

انتخبت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل) الإماراتية ناديا عبد العزيز رئيساً للجنة لولاية ثانية وذلك بعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد للجنة التي جرت أخيراً في دبي، في حين ارتفعت نسبة المواطنين في مجلس الإدارة الجديد من 10% خلال الولاية السابقة للجنة إلى 30% خلال الولاية الحالية، ما يعكس القدرات والإمكانات التي تتمتع بها الكفاءات الإماراتية في مجال الخدمات اللوجستية.

وجاء انتخاب ناديا عبد العزيز لولاية ثانية للجنة التي تعتبر الممثل الرسمي للإمارات في الاتحاد الدولي للشحن (فياتا)، بعد الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وجهودها للارتقاء بأداء القطاع اللوجستي وأعضاء اللجنة، ونجاحها في المساهمة في إبراز مكانة دبي على الساحة العالمية في مجال الشحن والإمداد.

وتقدمت ناديا عبد العزيز بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الرئيس الفخري للجنة الوطنية للشحن والإمداد على ثقته بقدراتها ودعم سموه الدائم والمستمر لها وللجنة، وحرصه على توفير كل التسهيلات والإمكانات لتسهيل مهام اللجنة ودعم جهودها للارتقاء بأداء وقدرات القطاع اللوجستي.