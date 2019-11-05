خبراء: شراكة العام والخاص ركيزة لحوكمة التقنيات الحديثة

المصدر: دبي - وام

ناقشت جلسة «كيف نضع قواعد للتقنيات الحديثة» ضمن جلسات الدورة الرابعة لمجالس المستقبل العالمية، الجهود التي تبذلها العديد من الأجهزة التنفيذية والتشريعية العالمية من خلال القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في سبيل مواكبة التقدم التكنولوجي للثورة الصناعية الرابعة، وكيف يمكن للسياسات المرنة والحوكمة توظيف التكنولوجيا الناشئة والتجاوزية لتعظيم الفوائد والحد من المخاطر المصاحبة للتقنيات الجديدة.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص بوصفه ضرورة لحوكمة التقنيات الناشئة الصاعدة، كما تناولت مجموعة من الملفات والمحاور التي يتم من خلالها تحديد وتطوير قوانين جديدة لحوكمة هذه التقنيات التي تكون إما محسنة بشكل كبير أو جديدة تماماً، وتأتي لتحل محل التكنولوجيا الحالية وتتجاوزها بشكل كامل.