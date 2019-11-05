خبراء يبحثون دور التقنيات الحديثة في تعزيز الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

ناقش «مجلس مستقبل الصحة النفسية»، الذي عقد ضمن الاجتماع السنوي الرابع لمجالس المستقبل العالمية، توظيف التقنيات الحديثة في تطوير وتحديد معالم مستقبل الصحة النفسية.

وذكر المشاركون في الجلسة، أنه في عالم تتخطى فيه حالات الاكتئاب المسجلة 300 مليون شخص، ومع توقعات منظمة الصحة العالمية باستمرار التزايد في أعداد المصابين في المستقبل، من المحتمل أن يكون أي شخص معرضاً للإصابة بالاكتئاب. فمن الوارد أن تؤدي ظروف صعبة يتعرض لها الشخص في مراحل مختلفة في حياته، بسبب فقدان عزيز، أو بسبب تعثر مالي أو وظيفي، أو لأسباب أخرى عضوية، كالإصابة بمرض ما، إلى تفاقم الشعور بالقلق، وفقدان الرغبة في مواصلة يوميات الحياة.

وأكد المشاركون أن التقنيات المتقدمة، تمنح الأمل لمرضى القلق والاكتئاب، وغيرهم ممن يعانون من أمراض نفسية أخرى، في الحصول على العلاج، خاصة مع التزايد المطرد في أعداد المصابين بهذه الأمراض على مستوى العالم.