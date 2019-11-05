«دبي العطاء» تسلّط الضوء على أهمية التعليم في حالات الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

قدمت «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مجموعة من الأنشطة المحفزة للتفكير والمبتكرة خلال اجتماع مجالس المستقبل العالمية 2019 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتسعى «دبي العطاء» من خلال هذه المشاركة إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي يواجهها الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة نتيجة للصراعات والأزمات الممتدة.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، معلقاً على المشاركة في مجالس المستقبل العالمية: فيما يكتشف المشاركون في هذا الملتقى السنوي ريادة الفكر المستقبلي والتفكير الإبداعي لمعالجة المسائل العالمية والإقليمية والجيوسياسية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، ندعوهم جميعاً لتذكر معاناة الأطفال والشباب المتأثرين بالحروب والكوارث والأزمات.

كما نأمل أن نزيد الوعي حول أهمية التعليم، وذلك لمساعدة الأطفال والشباب المحرومين على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم سواءً أثناء حالة الطوارئ أو بعدها.