محمد بن زايد: المحافظة على التراث وتوريثه للأجيال المقبلة جزء رئيس من رؤية الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، اللجنة العليا المنظمة والفائزين في سباق مهرجان دلما الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً. وهنأ سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، الفائزين في هذا السباق التراثي وحصولهم على المراكز المتقدمة.

وقال سموه: «إن المحافظة على التراث وتوريثه للأجيال المقبلة يمثل جزءاً رئيساً من رؤية الدولة وأحد أهدافها الاستراتيجية التي تحرص على تحقيقها لتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بتراثهم الذي يعد ذاكرة الوطن وحاضنة أساسية لهويته بما يحتويه من رياضات وممارسات وفنون وعادات وقيم تجسد هوية الشعب الإماراتي الأصيل عبر مراحل التاريخ».

ومن جانبهم أعرب الوفد عن جزيل شكرهم وتقديرهم للدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة الدولة لمختلف الفعاليات التراثية، خاصة الرياضات التراثية البحرية، مؤكدين أن هذا الاهتمام والرعاية كان له الدور الهام في الحفاظ على الرياضات التراثية واستدامتها وتعريف جيل الشباب بها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

ويذكر أن سباق مهرجان دلما الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، فيما وصلت مسافة السباق 80 ميلاً بحرياً،.

وكانت بداية انطلاقة المنافسات من جزيرة دلما وصولاً إلى مدينة المرفأ محطة الختام، بمشاركة 120 محملاً شراعياً، فيما بلغ مجموع البحارة المشاركين 3 آلاف وخصص النادي 25 مليون درهم للجوائز المالية.