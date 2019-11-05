فعاليات اقتصادية: دعم قوي لنمو الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قالت فعاليات اقتصادية إن إعلان المجلس الأعلى للبترول عن الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة، وتقدم الدولة إلى المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز سيكون عامل دعم قوي لنمو الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة، وأيضاً عامل جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد المختصون الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن الإمارات ستواصل مسيرة التطور والإنجازات في قطاع النفط والغاز باعتباره محوراً أساسياً في دعم مسيرة التقدم والازدهار، ورافداً رئيساً للاقتصاد الوطني.

رؤية

وقال علي سعيد العامري، رئيس مجموعة «الشموخ» لخدمات النفط والغاز والتجارة والمقاولات العامة، إن تقدم الإمارات إلى المركز السادس من حيث احتياطيات النفط والغاز يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في رسم ملامح مستقبل الطاقة. وأضاف إن الدولة استثمرت وتواصل الاستثمار الضخم في التنقيب عن النفط والغاز بما ساهم في تعزيز مكانتها مورداً عالمياً لإمدادات الطاقة حول العالم، مشيراً إلى وجود استثمارات كبيرة تم تخصيصها من أجل الاكتشافات الجديدة.

وأوضح العامري أن شركة «أدنوك» عملت في الفترة الماضية على تنفيذ نقلة نوعية شاملة ومتكاملة على مستوى المجموعة مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المبتكرة لتحقيق أقصى قيمة من أعمالها في مختلف مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز، إلى جانب مساهمتها الإيجابية في اقتصاد الدولة، وتأثيرها في قطاع النفط والغاز العالمي.

ولفت العامري إلى أن الإنجازات المحققة في قطاع النفط والغاز ستكون عامل دعم قوياً لنمو الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة، وأيضاً عامل جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

اكتشافات

من جهته، قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الإمارات ماضية في تطوير قطاع النفط والغاز من خلال الاكتشافات الجديدة والاستثمارات الضخمة، مشيراً إلى أن الإمارات لديها سياسة واضحة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط ومع الإعلان عن الاكتشافات الجديدة سيكون هناك استخدام أمثل لهذه الثروة الاستراتيجية.

وأوضح أن الاكتشافات في قطاع الغاز لها أهمية كبيرة في الدولة وخصوصاً أنها تساهم في إنتاج الطاقة الكهربائية وأيضاً في ما يخص إنتاج الطاقة للقطاع الصناعي الذي يعتمد على الكهرباء والغاز بشكل كبير.

ولفت إلى أن الآلية الجديدة لتسعير خام مربان ستسمح بتداوله في الأسواق، مشيراً إلى أن الخام كان يتم بيعه سابقاً بأثر رجعي، ولكن حالياً مع وجود هذه الآلية سيؤدي إلى وضع خام مربان في قوائم البورصات العالمية بما يعزز من تنافسية وجاذبية الخام عالمياً.

تنافسية

من جانبه، قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في شركة «دانة غاز»، إن انتقال الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز يرسخ مكانة الدولة كأحد مصادر الطاقة في العالم والتي تقوم بدور حيوي وفعال في ضمان أمن وإمدادات الطاقة عالمياً. ولفت المبيضين إلى أن الإمارات كانت من الدول السباقة في استخدام التقنيات الحديثة في العمليات ما ساهم في تقليص التكاليف التشغيلية وعزز تنافسية المنتج الإماراتي.

وأضاف المبيضين إن مجموعة «أدنوك» تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، موضحاً أن قيام المجموعة بالإعلان عن شراكات استراتيجية في وقت سابق من العام الجاري ساهم في استقطاب استثمارات خارجية تقارب 15 مليار دولار، وهو أمر إيجابي ولا سيما في ظل ضعف الاستثمارات الرأسمالية في هذا القطاع عالمياً خلال السنوات الماضية.