ورشة حكومة دبي تناقش تعزيز مفاهيم جودة العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت ورشة حكومة دبي دورتها التدريبية، التي تهدف إلى تعزيز قدرات قيادة الجودة لجميع الموظفين، من خلال نظام الأمان 6S الذي يرتقي بمفاهيم الجودة ضمن العمل المؤسسي الحكومي.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الورشة الرامية إلى تمكين موظفيها من المساهمة الفاعلة في ضمان كفاءة وسلامة المركبات، وتوفير الخدمات الرائدة، بما يدعم مسيرة حكومة دبي نحو المزيد من التميز والابتكار في الأداء.

وركزت الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام متتالية، على تدريب موظفي الورشة على أفضل الممارسات المتعلقة بالسلامة في الورش والإعداد لنظام الأمان 6S SAFETY, STANDARDIZE, SHINE, SET IN ORDER, SUSTAIN, SORT، إضافة إلى الالتزام بأعلى المعايير الدولية، كما ركزت الورشة من خلال هذه الفعالية، على بناء القدرات في مجال الصيانة والإصلاح، حيث ناقش المشاركون المواد والتقنيات المتقدمة المستخدمة في صناعة المركبات.

التزام

وأكد فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، التزام ورشة حكومة دبي بالمضي قدماً في طريق التميز، من خلال تقديم خدمات رائدة للعملاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مشيراً إلى أهميتها في تعزيز مهارات الموظفين.

وأضاف: «نؤمن بأهمية تعزيز مهارات موظفي ورشة حكومة دبي واعتمادهم على أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتقديم أرقى الخدمات الحكومية للعملاء، وتعزيز ضمان سلامتهم وسعادتهم، بما يدعم مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ويحقق تطلعات حكومة دبي في أن تكون المركز الأول، كما يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.