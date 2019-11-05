اليوم المفتوح لمحاكم دبي يثمر عن توجيه وحل 62 حالة في أولى جلساته

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أثمر اليوم المفتوح الأول، الذي أطلقته محاكم دبي في جلسته الأولى أمس، عن الاستماع وتوجيه وحل 62 حالة في اليوم الأول من المتعاملين والشركاء، تضمنت 19 حالة من الأحوال الشخصية، واستشارات ونصائح واقتراحات.

تواصل

وأكدت محاكم دبي أن إطلاق مبادرة تفاعلية تحت اسم «اليوم المفتوح» بوتيرة أسبوعية ثابتة بغرض تسهيل طرق التواصل مع الدائرة، ولتعزيز تفاعلها مع متعامليها والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، باعتبارهم العنصر الأساسي الذي تصب الدائرة جل اهتمامها لتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم، في إطار سعيها إلى تحقيق الابتكار والإبداع في تقديم خدماتها، وانطلاقاً من أهمية عقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين، لكونها منصة مثالية ترحب باقتراحات المتعاملين وتعتزم دراسة وتنفيذ كل ما من شأنه أن يسهم في دفع عملية التحسين والتطوير المستمر لجودة الخدمات المقدمة لتجعلها في الريادة دائماً.

تطوير الآليات

وقال محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، لـ«البيان»: «إنه يمكن لمتعاملي الدائرة ممن لديهم أي استفسار أو مقترح يتعلق بخدمات الدائرة الحضور في المنصات المخصصة لها باسم «اليوم المفتوح»، من خلال فريق عمل يتولى استقبال الملاحظات والاستفسارات وفق أفضل الممارسات وأرقى المعايير».

منوهاً بأن مبادرة «اليوم المفتوح» تستهدف تعزيز العلاقة بين فريق العمل والمتعاملين مع محاكم دبي، عبر إتاحة منصة أسبوعية للتواصل والتباحث في الأفكار التطويرية والابداعية وتبادل الاقتراحات بشأن أفضل الممارسات لتفعيلها، بما يلبي طموحات وتطلعات المتعاملين وتترجم تركيز الحكومة على إسعادهم.

وأشار العبيدلي إلى أنه تم تحديد يوم الاثنين من كل أسبوع للقاء المتعاملين مع المسؤولين المباشرين للإدارات التالية: إدارة الأحوال الشخصية، وإدارة إسعاد المتعاملين، وإدارة القضايا، وإدارة خدمات القضايا، وإدارة الدعاوى، إذ تهدف هذه اللقاءات الأسبوعية إلى تطوير آليات عمل المؤسسات، وتنبع من سياسية الباب المفتوح، باستقبال الملاحظات والآراء البنّاءة التي يقدمها هؤلاء المتعاملون، لأنهم الأكثر تأثراً بأساليب الإدارات المعتمدة، ويندرج اليوم المفتوح في إطار مساعي الدائرة للارتقاء بتجربة خدمة المتعاملين.