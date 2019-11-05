64.7 ألف معاملة إلكترونية أنجزها «إسعاد المتعاملين» بشرطة بر دبي العام الحالي

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة بر دبي، إذ أنجز القسم 64 ألفاً و720 معاملة إلكترونية في العام الجاري، مقابل 83 ألفاً و525 معاملة إلكترونية في العام الماضي.

حضر الزيارة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد الدكتور أحمد زعل بن كريشان، مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد عبد المنعم عبد الرحمن، نائب مدير مركز شرطة بر دبي بالوكالة، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعاتهم وتنال رضاهم، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة.

أفضل الخدمات

وقال اللواء المري إن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بكل جودة ودقة واحترافية، من خلال الالتزام بمبادئ العمل الخدمي لتحقيق رضا المتعاملين وإسعادهم، مؤكداً أن التعامل الحضاري مع المتعاملين يرتقي بمستوى خدماتنا، ويزيد درجات الشعور لدى المتعامل بقيمة وأهمية الجهة المتقدم إليها.

وهو هدف أساسي تضعه شرطة دبي نصب أعين جميع العاملين لديها، وتسعى لتحقيقه من خلال رفع كفاءة الموظفين بمختلف الفئات بهدف تحقيق أفضل النتائج المميزة في شتى الخدمات المقدمة، مما سيكون له أكبر الأثر على تطوير منهجيات العمل ومتابعة رضا وتوقعات المتعاملين في نوعية وجودة الخدمات.

وفي ختام جولته التفقدية، استطلع اللواء المري رأي عدد من المتعاملين لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي في قسم إسعاد المتعاملين، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وساعتها الذكية، بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم عن الخدمات المقدمة لهم.

بدوره، قال العميد عبد الله خادم سرور المعصم: «إن المركز قدّم خدمات متميزة للمتعاملين في العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة رضا المتعاملين في عام 2018 مقارنة بعام 2017، كما تواصل المركز مع 18 ألفاً و519 ضحية بشقيها الجنائي والمروري في العام الجاري، مقارنة بـ13 ألفاً و300 ضحية بشقيها الجنائي والمروري في العام الماضي».