الإمارات تستضيف اليوم الاجتماع الـ 18 لمجلس «آيرينا»

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف العاصمة أبوظبي، اليوم، الاجتماع الـ18 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بحضور أكثر من 370 ممثلاً حكومياً رفيع المستوى من 124 دولة، وتستمر أعماله يومين.

وقال جاي لينتز الممثل الدائم للوكسمبورغ لدى الاتحاد الأوروبي رئيس الاجتماع المقبل لمجلس «آيرينا»: إن التحدي الأكبر في عصرنا لا يكمن فقط في الحفاظ على جمال كوكبنا للأجيال القادمة وإنما في حماية الجنس البشري، ويمكن مواجهة هذا التحدي الجوهري عبر التغيير الجذري لمفهومنا حول استهلاك الموارد، ومن خلال تنمية مصادر الطاقة المتجددة على نطاق عالمي واسع.

وأضاف: تنظر لوكسمبورغ وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة المتجددة باعتبارها مكوناً رئيسياً في تحول نظام الطاقة، ولهذا تبنينا أهدافاً طموحة بشأن مصادر الطاقة المتجددة لعام 2030 وما بعده ونسعى من خلال اجتماعات «آيرينا» وغيرها إلى تنسيق الجهود الدولية للابتكار الدائم في قطاع الطاقة وتوفير موارد الطاقة بتكلفة معقولة للجميع والحيلولة دون حدوث أزمة مناخية.

من جانبه قال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام «آيرينا»: إن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تعزز تعاونها مع أعضائها وشركائها الرئيسيين لتسهيل الوصول إلى حلول فعالة على أرض الواقع ودعم الدول في تلبية تطلعاتها التنموية والمناخية بشكل مستدام عبر استخدام الطاقة المتجددة.

محاور

يتضمن اجتماع مجلس الوكالة مناقشات محددة تغطي مجالات مشاركة «آيرينا» في دعم نشر الطاقة المتجددة وتحسين الحوار بين الدول التي تشكل مصادر الطاقة المتجددة حصصاً كبيرة من أنظمة الطاقة لديها، بالإضافة إلى خفض البصمة الكربونية في القطاعات المعقدة لتمهيد الطريق أمام اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية. وسيتم كذلك تخصيص سلسلة من الجلسات لمتابعة نتائج «قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي» التي انعقدت في نيويورك ومناقشة مسائل الطاقة المتجددة المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً و«منصة الاستثمار المناخي» التي تم إطلاقها أخيراً.