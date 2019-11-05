رعاة وشركاء جدد ينضمون إلى داعمي القمة العالمية للتسامح في دبي

ثمنّت اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للتسامح انضمام المزيد من الرعاة والشركاء لدعم فعاليات القمة العالمية للتسامح التي تقام برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قاعات مدينة جميرا دبي، خلال الفترة من 13-14 نوفمبر الجاري، تحت شعار «التسامح في ظل الثقافات المتعددة: تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وصولاً إلى عالم متسامح».

وتضم قائمة الرعاة والشركاء هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشريك الاستراتيجي للقمة العالمية للتسامح ومبادرات المعهد الدولي للتسامح، بالإضافة إلى مكتب وزير التسامح، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، شرطة دبي، دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، والشركاء الإعلاميين قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام ومجموعة MBC وTic Tok.

وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على المشاركة الفاعلة في كل المناسبات الوطنية.

وثمن الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح في دبي رئيس اللجنة العليا للقمة العالمية للتسامح، الدعم الكبير الذي توليه الجهات الراعية للقمة حيث سيكون له أثر بالغ في إنجاح الحدث. دبي - البيان