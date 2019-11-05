رفع علم الإمارات في مخيمات لاجئي الروهينغا

المصدر: أبوظبي - البيان

رفع أطباء الإمارات علم دولة الإمارات في مخيمات لاجئي الروهينغا، في رسالة حب وعطاء من شباب الإمارات، تحت شعار «على خطى زايد»، وشارك في الفعالية المقيمون في المخيمات، معبّرين عن تقديرهم وشكرهم لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً على الخدمات التي يتم توفيرها في المخيم.

ونظم أطباء الإمارات احتفالات بمناسبة يوم العلم في المستشفى الإماراتي الميداني، تزامناً مع المهام الإنسانية لفرق «عيال زايد التطوعية» الهادفة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، بمشاركة شباب الإمارات ومتطوعين من مختلف دول العالم، تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.