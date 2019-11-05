نقاشات تستشرف مستقبل الصحة والاقتصاد والتعليم

المصدر: ■ دبي - البيان

ركزت الدورة الرابعة لمجالس المستقبل العالمية التي اختتمت أعمالها، أمس، على مستقبل التحولات الجيوسياسية والقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والاقتصاد واستشراف اتجاهاتها وتحولاتها المستقبلية لإيجاد حلول عملية وتصورات واقعية للتحديات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.

وبحثت المجالس في قطاع التحولات الجيوسياسية المتغيرات العالمية والاتجاهات المستقبلية وآليات استكشاف الفرص الجديدة، ووضع الحلول والتصورات للتحديات المقبلة، حيث ناقش مجلس المستقبل الجيوسياسي التغيرات العالمية المتسارعة في مجالات السياسة والاقتصاد، وسبل فهم هذه التطورات وبناء فكر وتوجهات مستقبلية لتعزيز حياة البشر، فيما بحث مجلس مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية التوجهات السياسة في الشؤون الخارجية للولايات المتحدة في العقود المقبلة في ظل الواقع السياسي والمتغيرات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية.

وتطرق مجلس مستقبل الصين إلى الدور الحيوي للصين في إعادة تشكيل النظام العالمي للتجارة والتنمية الاقتصادية، وفي تعزيز مواكبة آثار الثورة الصناعية الرابعة.