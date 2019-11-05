شراكة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الاقتصاد الدائري

المصدر: ■ دبي - البيان

يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي على إنشاء شراكة جديدة لتسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والسياسة الذكية لتسريع الاقتصاد الدائري.

وستتعاون مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، التي أُطلقت أمس، مع أطراف عدّة، كالحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني ورجال الأعمال حول العالم، لإيجاد أفكار جديدة نيّرة ستساعدنا على تقليل الهدر في اقتصاداتنا.

يُعدّ الاقتصاد الدائري نهجاً متجدداً للإنتاج والاستهلاك، إذ تتم إعادة تصميم المنتجات والمواد، وإعادتها إلى حالة جيّدة، وإعادة استخدامها للحد من الآثار البيئية. تُظهر الأبحاث أن بإمكان هذا التحول أن يولّد 4.5 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2030.

واستحوذت هذه الفكرة على اهتمام الشركات والحكومات، ولكنها لا تزال غير معتمدة على نطاقٍ واسع في العالم.