بدء تسجيل مركبات أبوظبي في نظام التعرفة المرورية

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

بدأت دائرة النقل في أبوظبي بتسجيل المركبات التي تحمل لوحات تراخيص إمارة أبوظبي في نظام التعرفة المرورية الذي يبدأ تفعيله مطلع يناير المقبل، بعد أن أطلقت فترة تجريبية منذ 15 أكتوبر الماضي، بهدف منح مستخدمي الطرق مهلة أطول لإتمام إجراءات التسجيل في النظام، وإعطائهم فترة لتنظيم أوقات الرحلات اليومية، وتحديد بدائل النقل الملائمة.

وتلقى، أمس، عدد من ملاك المركبات التي تحمل لوحات تراخيص إمارة أبوظبي رسائل نصية تفيد بتسجيل مركباتهم في النظام، ونصت على التالي: «عزيزي المستخدم، تم إنشاء حساب في نظام التعرفة المرورية لجميع مركباتك المسجلة في إمارة أبوظبي»، واشتملت الرسالة على كلمة المرور، كما تضمنت الرسالة شرحاً عن الدخول إلى الحساب، مشيرةً إلى أن اسم المستخدم هو رقم الهوية الإماراتية.

وكانت دائرة النقل قد أعلنت عن إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود من رسوم التعرفة المرورية عند تطبيقها، بحسب الضوابط المحددة، وتحديد سقوف شهرية لرسوم مركبات الأفراد، لتحقيق التوازن بين حلول تخفيف الازدحام المروري، وأثرها الاقتصادي.

وبيّنت أن السقوف الشهرية لمركبات الأفراد تبلغ 200 درهم للسيارة الأولى، و150 درهماً للثانية، و100 درهم عن كل سيارة إضافية، إضافة إلى الحد الأقصى اليومي للرسوم، البالغ 16 درهماً، وهو الأمر الذي يخفض التكلفة التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق النظام.