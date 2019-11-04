محمد بن زايد : احتضان أسر الشهداء واجب ووفاء من قيادة الإمارات

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. عددا من أبناء الشهداء المتفوقين بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

و هنأ سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ــ أبناء الشهداء بتفوقهم في مسارهم العلمي والدراسي و حثهم سموه على مواصلة بذل الجهد والمثابرة لتحقيق أعلى الدرجات العلمية التي يطمحون إليها.

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره و تقديره لأسر وذوي الشهداء الذين حرصوا على غرس حب العلم و الاجتهاد والتفوق في نفوس أبنائهم.

وقال سموه : " سعادتي بالغة اليوم بلقاء أبنائي المتفوقين من أبناء شهدائنا الأبطال .. وفخور بتفوقهم وبما حققوه من نتائج مشرفة .. شكرا لأسرهم على تربيتهم وحرصهم على تميز أبنائهم وتفوقهم ".

وأكد سموه حرص قيادة الدولة على رعاية أبناء الشهداء والاهتمام بشؤونهم وتأمين أوجه الدعم كافة التي تسهم في تمكينهم وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم نحو المستقبل .. مشيرا إلى أن احتضان أسر الشهداء وأبنائهم واجب و وفاء وعرفان من قيادة الدولة وشعبها لتضحيات شهدائنا العظيمة التي ستحظى على الدوام بأعلى مقامات التكريم والتقدير من خلال الاهتمام بذويهم وأسرهم وإحياء ذكراهم الطيبة.

من جانبهم أعرب أبناء الشهداء المتفوقون عن سعادتهم بلقاء سموه ..

مؤكدين أن كلمات سموه حافز لهم وتشحذ هممهم لتحقيق مزيد من التفوق الذي يصب في خدمة وطنهم ومجتمعهم ورد الجميل إلى دولتهم.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.