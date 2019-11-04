لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وأذربيجان تناقش تعزيز التعاون

المصدر: وام

انطلقت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان.

وترأس أعمال اللجنة من جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان وخالد العامري نائب مدير إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيما ترأس اللجنة من الجانب الأذربيجاني سعادة رامز حسنوف، نائب وزير الخارجية، وماهر محمد علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة.

وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، كما بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية في العاصمة باكو في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.