مواطن يزين مصنعه بأطول علم بلاستيكي بطول 203 أمتار

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلق المواطن حارب حميد الظاهري أطول علم بلاستيكي بطول 203 مترا في منطقة العين الخضراء وذلك فوق أحد المصانع التي يمتلكها، تعبيرا منه وأفراد أسرته وفريق عمله عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقال حارب الظاهري في حديثه لـ "البيان": "إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، السنوية للاحتفاء بالعلم ورفعه على المباني في توقيت واحد، يجسد عشقنا لوطننا وامتناننا لمؤسسي دولتنا والتحامنا مع بعضنا، وعهدنا ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على اتحادنا. وتأكيدا لحبنا للوطن، وولائه لقيادته، ومناسبة لتجديد الولاء والانتماء لهذا البلد المعطاء".

وأضاف الظاهري: "فكرت مليا في ماهية رفع العلم بطريقة مميزة، وبشكل استثنائي أكثر، إلى أن قررت مع فريق عملي في المصنع الذي أمتلكه إلى تصنيع علم بطول 203 متر وتزيين جدار المصنع به. وجميعنا يدرك تماما بأن يوم العلم يعكس تعزيز الهوية الوطنية، ورفع الحس الوطني عند مواطني الدولة، وتأكيد ثقافة احترام العلم، كرمز للوطن والانتماء. وما فعلته يعتبر أقل تعبير لقيادتنا الرشيدة التي جعلت المواطن الإماراتي محور اهتماماتها، وحققت كل أماني وتطلعات الشعب بعطاء وافر ومبادرات عظيمة. ولبت كافة احتياجات المواطنين ووضع الحلول الناجعة لجميع همومهم ومشاكلهم، لتسير الدولة في طريق التميز والتفرد حتى باتت مقصدا تتوافر فيه جميع شروط العيش الرغيد.

ويؤكد الظاهري أن الإمارات باتت أنموذجا يشار إليه بالبنان في كل المحافل الإقليمية والعالمية. وتمنى من مواطني الدولة بأن لا يكتفوا بالتعبير عن حبهم وعشقهم اللامحدود للدولة بالشعارات فقط، ووضع الأعلام على منازلهم وسياراتهم، وإنما بذل الجهد لتحقيق التميز في رفع اسم الدولة في مختلف القطاعات والميادين محققين بذلك الأحلام والطموحات، ومسطرين أروع البطولات، والإنجازات، والتفاني أيضا لتمثيل اسم الدولة في المحافل الدولية على صعيد العمل السياسي والاقتصادي والرياضي والعلمي والإنساني.

مؤكدا في الوقت ذاته على أن ما تحقق من إنجازات على أرض الدولة، وما وصلت إليه من مكانة دولية بارزة مرموقة يشهد بما لا يدع مجالا للشك بحكمة وحنكة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ومرسي قواعد الاتحاد وإخوانه حكام الإمارات.