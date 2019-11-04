الإعصار «مها» يضعف تدريجياً ويتجه إلى الهند

المصدر: أبوظبي - البيان

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يضعف الإعصار «مها» تدريجياً خلال الـ 72 ساعة القادمة ويتجه شمال غرب، ثم ينحرف يوم غد الثلاثاء إلى شمال شرق بسرعة رياح حول مركزه 170 ـ 180 كم/س.

وأشار إلى أن تأثيره غير المباشر على الدولة يتمثل في اضطراب الموج في بحر عمان، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من الاثنين إلى الأربعاء.

وأشار إلى أن الإعصار يتمركز حالياً «حتى عصر اليوم الاثنين» وسط بحر العرب ويصنف كإعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح سطحية حول مركزه تقدر بـ 165 ـ 175 كم/س.

وذكرت الأرصاد العمانية أن السحب الكثيفة بدأت تزحف فوق جبال الحجر والولايات المجاورة وعلى المناطق الساحلية لبحر العرب بسلطنة عمان، وتوقعت تراجع تصنيف الإعصار «مها» يوم الثلاثاء مع تغيّر مساره إلى الشمال الشرقي باتجاه سواحل الهند، مشيرة إلى أن موقه الحالي يبعد حوالي 620 كيلومترا عن أقرب نقطة لسواحل السلطنة.