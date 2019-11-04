تنمية المجتمع بأبوظبي راعي استراتيجي لإكسبو أصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني

تشارك دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي كراعي استراتيجي في معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي والذي يقام في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض في الفترة ما بين 5 ولغاية 7 نوفمبر 2019.

ويعد المعرض وجهة مخصصة لتحسين حياة أصحاب الهمم، وتأتي مشاركة الدائرة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة معاً في إطار توحيد الجهود بين الجهات الاجتماعية وإبراز المساعي نحو تعزيز نمط حياة أفراد المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم.

كما توفر الدائرة منصة مشتركة تتيح من خلالها فرصة للتحدث خلال المؤتمر المصاحب، ورعاية المرافق الرياضية الخاصة لأصحاب الهمم في المعرض، وتركز على التعريف بأهم إنجازات الدائرة في وضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بأصحاب الهمم في أبوظبي، والتي تعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم من خلال تمكينهم واتاحة الفرص التي تسعى لدمجهم اجتماعياً واقتصادياً، بناء على الدعم الذي تنتهجه القيادة الرشيدة والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير دورهم مجتمعياً.

وفي كلمته، قال الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن دائرة تنمية المجتمع تسعى إلى دعم كافة احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم، وذلك عبر تمكينهم في مختلف نواحي الحياة، إضافة إلى العمل على التنشيط الاقتصادي للقادرين على العمل من هذه الفئة، وذلك إيماناً منا بالدور الكبير لأصحاب الهمم في رفد الدولة بالكفاءات القادرة على تحقيق النجاحات والتميز في مختلف المجالات.

وأوضح الخييلي أن مشاركة دائرة تنمية المجتمع في "اكسبو أصحاب الهمم" تهدف لبناء حلقة اتصال مع جهات عالمية مشاركة والتعريف بالجهود التي تبذلها الحكومة لتكون أبوظبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم. كما تعد المشاركة فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال تمكين ودعم أصحاب الهمم على المستوى العالمي.

كما بين رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن اكسبو أصحاب الهمم هو منصة عالمية تؤكد المكانة التي بلغتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاه رعاية أصحاب الهمم، وإبراز منجزاتهم وتحقيق تطلعاتهم عبر تصدير ابداعاتهم إلى العالم، كما أن الحدث ينعكس إيجاباً على أصحاب الهمم، إذ يعمل على تعزيز ثقتهم بنفسهم من خلال بناء جسور التواصل بينهم وبين مختلف زوار المعرض.

مؤكداً أن الدائرة من خلال تطويرها لاستراتيجية أصحاب الهمم، والتي باتت في مراحلها الأخيرة، فهي تعمل على تحقيق تطلعات مجتمع أبوظبي من خلال "توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع" وبمختلف شرائحهم وفئاته العمرية وجنسياتهم. مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم.

فيما قالت سلامة العميمي مدير عام هيئة "معاً": "يحظى أصحاب الهمم بأهمية خاصة في المجتمع، وتأكيداً على ذلك فقد بدأنا أولى دورات محور حاضنة معاً الاجتماعية بموضوع أصحاب الهمم، وذلك ضمن جهودنا لإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة عبر تنمية الأفكار ورعايتها لتصبح منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية."

وأضافت أن حاضنة معاً الاجتماعية تعد أولى المبادرات التي تطلقها هيئة المساهمات المجتمعية معاً، وتعكس حرصنا وحرص حكومة أبوظبي على تفعيل دور القطاع الثالث، وإنشاء نموذج رائد لمجتمع يتسم بالنشاط وتحمل المسؤولية للمساهمة في خدمة الوطن ورفعته.

وأكدت العميمي: نشارك اليوم في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي مع العشرة فرق الفائزة في حاضنة معاً الاجتماعية لنستعرض الحلول المبتكرة التي قدموها لدمج أصحاب الهمم في المجتمع وتسهيل حياتهم"

إضافة إلى مشاركتها كراع استراتيجي للمعرض، تشارك دائرة تنمية المجتمع من خلال جناح القطاع الاجتماعي، والذي يضم إضافة إلى الدائرة، كل من هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتستعرض الدائرة في الجناح لمحة عن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، والتي تعمل عليها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية. إذ تتضمن الاستراتيجية مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم اجتماعياً وتفعيل دورهم خلال شتى مراحلهم.