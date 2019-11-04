وزارة تنمية المجتمع تستعد للمشاركة في اكسبو أصحاب الهمم 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد وزارة تنمية المجتمع للمشاركة في معرض اكسبو أصحاب الهمم الذي يقام في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2019، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، عبر مجموعة جديدة من الأجهزة المساندة والتطبيقات الذكية، التي تعزز تمكين وتأهيل أصحاب الهمم.

وتأتي مشاركة وزارة تنمية المجتمع في معرض اكسبو أصحاب الهمم الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، انعكاساً لتوجهاتها في توعية المجتمع نحو دور الوزارة في تأهيل أصحاب الهمم وتمكينهم من العيش المستقر، حيث يعتبر معرض اكسبو أصحاب الهمم فرصة لالتقاء أصحاب الهمم بمجموعة كبيرة من المؤسسات الداعمة لهم والاطلاع على أبرز ما يقدمونه من أجهزة وخدمات تكنولوجية تُعنى بهم.

وفي هذا السياق، أكد ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة على المشاركة في معرض اكسبو، كونه الأول من نوعه في المنطقة المتخصص في عرض كل ما هو جديد في عالم التقنيات الداعمة لأصحاب الهمم لتيسير حياتهم التعليمية وتنشيط ممارساتهم العملية، وجعل مستقبلهم أكثر سهولة في عالم التنقل والوصول للمعلومات والتمتع بالامتيازات التقنية الحديثة التي يتمتع بها بقية أفراد المجتمع، سعياً للتغلب على الكثير من العوائق والعقبات الجسدية والحسية والمعرفية عبر مجموعة جديدة من الحلول الذكية التي تسهل معيشتهم نحو مستقبل أفضل، وأشار سعادته إلى أن تواجد مجموعة من مزودي الخدمات التكنولوجية المساندة وأصحاب الهمم تحت سقف واحد في إمارة دبي، يعد فرصةً لاطلاع المؤسسات والأفراد من أولياء أمور أصحاب الهمم والمراكز المعنية برعاية وتأهيل أصحاب الهمم على أحدث الخدمات والأجهزة الذكية التي تجعل من حياة أصحاب الهمم أكثر سعادةً واستقراراً.

من جهتها كشفت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم أن الوزارة ستستعرض خلال مشاركتها في معرض اكسبو أصحاب الهمم منصة ذكية تقدّم خدمات التعليم والتأهيل أصحاب الهمم لمراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأجهزة والتقنيات الداعمة لأصحاب الهمم التي يستخدمها مركز معين للتكنولوجيا المساندة، لتمكين أصحاب الهمم في حياتهم اليومية، والتي تتضمن أجهزة متنوعة كأجهزة التواصل، وأجهزة تعديل البيئة، وأجهزة علاجية، وأجهزة تستخدم للدراسات والبحوث في مجال الإعاقة.

وأشارت إلى التطبيقات الذكية التي أنتجتها الوزارة بأيدي محلية كتطبيق (نمو) الذكي الذي يساعد على الكشف المبكر عن أي حالات تأخر نمائي لدى الأطفال، وبالتالي سرعة التحويل في مرحلة مبكرة من العمر إلى خدمات التدخل المبكر المناسبة من أجل تقليص أي فجوات بين القدرات الفعلية للطفل وما يوازيها للأطفال الآخرين من نفس المرحلة العمرية، وتطبيق (تواصل) الذي يساعد على بناء طريقة للتواصل مع أطفال التوحد والأطفال الذين يواجهون مشكلات في التواصل مع البيئة المحيطة بهم، وزيادة تفاعلهم مع الأشخاص من حولهم وذلك عن طريق استخدام الصور باعتبار أطفال التوحد متعلمين بصريين، لذلك يتم استخدام الصور كونها جاذبة بالنسبة لهم في عملية التواصل، بالإضافة إلى عرض تطبيق قصص أنا وأخي وتطبيق الصنعة والقصص الاجتماعية.

وأكدت وفاء بن سليمان أن المعرض سيساهم في الاطلاع والاستفادة من تجارب الشركات العالمية المشاركة في عرض أهم التقنيات والحلول الذكية التي سيكون لها دور مهم في دعم واستقرار حياة أصحاب الهمم لتكون أكثر مرونة وسهولة معتمدين على ذاتهم دون أية عوائق.

ومن بين تطبيقات وزارة تنمية المجتمع التي يتم المشاركة فيها بالمعرض، تطبيق القصص الاجتماعية الموجّه إلى أطفال التوحد وأصحاب الهمم من الفئة الذهنية، لتطوير تواصلهم مع البيئة الاجتماعية والأسرية المحيطة عن طريق الصور، حيث يُمكّن التطبيق الأطفال الذين يواجهون مشكلات في التواصل، من قراءة الصور للتعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم أمام الآخرين، وكذلك تطبيق "أنا وأخي" الذي سيتم عرضه أيضاً، عبر مجموعة من القصص الموجهة لأخوة أصحاب الهمم صغار السن لتزويدهم بمعلومات واقعية عن الإعاقة تناسب مرحلتهم العمرية، وبناء اتجاهات إيجابية نحو أصحاب الهمم منذ الصغر، وبناء علاقة تفاعلية بين أصحاب الهمم وأخوتهم وتوعية الأخ بمسؤولياته نحو أخيه من أصحاب الهمم، والتخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية للإعاقة على أخوة اصحاب الهمم، وذلك بأسلوب قصصي بسيط ومحبب إلى الأطفال.

ويهدف تطبيق (بطاقة أصحاب الهمم) إلى المساعدة في التسجيل للبطاقة إلكترونياً دون الحضور إلى مقر الوزارة، إضافة إلى تسهيل تصوير وتحميل المستندات المطلوبة عبر التطبيق ليتم إيصال الخدمة إلى المتعامل بالبريد السريع أينما كان في إمارات الدولة.

واستمراراً للتطبيقات الابتكارية التي تستهدف أصحاب الهمم وأولياء الأمور، ستستعرض وزارة تنمية المجتمع آخر تطبيقاتها التي تستهدف أولياء أمور الأطفال في مرحلة التدخل المبكر، والذي يقوم على التفاعل الدينامي مع الأسرة على مدار العام، بهدف متابعة الأهداف التربوية والعلاجية في الخطط الأسرية الفردية لكل طفل، والتأكد من مدى تحقيق الأطفال لهذه الأهداف عن بعد وفي البيئات الطبيعية، وبالتالي تزويد الأسرة بأهداف تأهيلية جديدة تتناسب مع المرحلة النمائية التي يمر بها الطفل واحتياجاته المرتبطة بكل مرحلة.