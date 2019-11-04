مسرح المستقبل يستضيف ورشاً تفاعلية للتعريف بـ«بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

قد تكون تكنولوجيا التعاملات الرقمية «بلوك تشين» غريبة على الكثيرين باعتبارها من القطاعات الناشئة التي تقتصر المعرفة الكاملة باستخدامها على عدد محصور من الخبراء، لكن من الضروري للمهتمين بتكنولوجيا المستقبل التعرف على مبادئها الرئيسية ووظائفها الرئيسية في مختلف القطاعات التي تمس حياتهم.

ولتحقيق هذا الهدف، استضاف مسرح المستقبل إحدى فعاليات أسبوع دبي للمستقبل في بوليفارد أبراج الإمارات، ورشة عمل بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس والجامعات وأفراد المجتمع، لتطوير معرفتهم بتكنولوجيا «بلوك تشين» بأسلوب مبسط وسهل في أجواء تفاعلية وتم تقسيم المشاركين إلى عدة مجموعات للعمل معاً على تطوير أفكار مشتركة وإيجاد الحلول لمجموعة من التحديات باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين.

إنجازات

وأكد غافن أسبدين مدير أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز أن دبي حققت إنجازات رائدة في قطاع تبني تكنولوجيا البلوك تشين وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لنشر المعرفة في المجتمع حول العديد من التكنولوجيا المستقبلية كونها ستكون الركيزة الرئيسية للعديد من الاختراعات والابتكارات.

ويمثل قطاع البلوك تشين واحداً من أبرز القطاعات المستقبلية والواعدة في دبي ويوفر الكثير من الفرص الاقتصادية ويدعم مسيرة الابتكار الرقمي في جميع القطاعات، إضافة إلى تعزيز سمعة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال التقنية والاقتصاد الذكي الذي يدعم ريادة الأعمال والقدرات التنافسية العالمية.

تنظيم

نظمت الجلسة أكاديمية دبي للمستقبل التي تتبنى ضمن أهدافها تزويد قادة المستقبل بالمهارات اللازمة لمواكبة تطورات المستقبل، وتقديم برامج تعليمية تتناول التحديات الملحة من خلال إعداد وتمكين رواد الصناعة في الدولة؛ وتوفر الأكاديمية الجيل القادم من مهارات الغد وتسعى إلى أن تكون ملتقى معرفياً لصناع الغد.

يذكر أن أسبوع دبي للمستقبل يتضمن مجموعة من الجلسات والمحاضرات وورش العمل والحوارات التفاعلية يقدمها خبراء في مجالات استشراف المستقبل في عدة قطاعات مثل التعليم والعمل والاقتصاد والنقل.