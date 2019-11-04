خبيران عالميان: دبي محطة عالمية للاستعداد للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد مشاركون في جلسة تفاعلية عقدت ضمن اليوم الأول لأسبوع دبي للمستقبل، أن مدينة دبي تمثل أفضل وجهة للاستعداد للمستقبل بما توفره من مختبرات عالمية تضم أفضل الخبرات والمواهب، وتتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والخاصة لدعم الشباب ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل تفاعلية استضافتها منطقة 2071 في بوليفارد أبراج الإمارات حول الرحلة إلى المستقبل، هدفت لتعريف المشاركين بأدوات التخطيط المستقبلي، ومنهجيات مواكبة التغيرات المتسارعة في مختلف جوانب الحياة.

وسلطت الورشة الضوء على أبرز تحديات عملية إحداث تغيير إيجابي في طريقة تفكير الشركات والأفراد، وسبل تطوير المهارات والاستفادة من الأدوات اللازمة للتفاعل مع المستقبل، فيما شهدت الجلسة مجموعة من الأنشطة التفاعلية بأسلوب المحاكاة بين المتحدثين والحضور لتبادل الأفكار والتجارب.

واستضافت الجلسة اثنين من الخبراء العالميين في قطاع استشراف المستقبل هما بول إبينج، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة «إي كيو إكسبوينشال»، وطارق قريشي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ «إي كيو إكسبوينشال» و«مجموعة ماد تولكس»

وناقش المشاركون آليات تسريع الابتكار من خلال دعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب ودعم الشركات الناشئة.