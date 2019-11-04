أسبوع دبي للمستقبل يحتفي بالعقول المبدعة والمبتكرة

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، انطلقت أمس فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، المبادرة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، التي تنظمها مؤسسة دبي للمستقبل.

واحتفت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع بقصص النجاح التي تشهدها دبي في قطاعات الابتكار وريادة الأعمال، حيث شهدت مشاركة واسعة من أفراد المجتمع اختبروا خلالها مجموعة من التجارب المستقبلية، وعاشوا تجربة التعرف على التصورات الخاصة بمستقبل الإنسان، إضافة إلى تجربة المهارات والقدرات التي تمكن من التحكم بالطائرات بدون طيار.

واشتملت فعاليات اليوم الأول على جلسات تفاعلية ولوحات فنية مكنت الزوار من التعرف على التصورات الافتراضية للمستقبل، وشكل القطاعات وتعامل الإنسان معها، حيث شارك الزوار في وضع التحديات المستقبلية من وجهة نظرهم، وأسهموا في ابتكار الحلول لها، في حين نقلت «السينما الصامتة» الزوار في رحلة للمستقبل، وتذوقوا الأطعمة التي تم إعدادها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أحد الابتكارات المستقبلية التي ستترك أثراً على حياة الناس.

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول مشاركة الزوار بتجربة الجدار الرقمي لرسم «الجرافيتي» والشطرنج مع الذكاء الاصطناعي و«الهوكي الافتراضي» و«الكاريكاتير الرقمي»، والتي شكلت تصوراً لمستقبل المجتمع الذي سيسهم في تغيير طرق ونمط الحياة، التي سيكون للتقنية والذكاء الاصطناعي الدور الكبير في تشكيل ملامحها.

«إيمتيك مينا»

في غضون ذلك، وفي إطار فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، تنطلق اليوم الدورة الثانية من مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل و«إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية». ويهدف المؤتمر إلى استكشاف آفاق أهم الاتجاهات المستقبلية والتقنيات الناشئة التي ستحدث تغييراً نوعياً في مستقبل الاقتصاد العالمي على صعيد المنطقة والعالم.

وتشتمل أعمال المؤتمر التي تتواصل على مدى يومين على نحو 20 محاضرة وفعالية يشارك في تقديمها 31 شخصية من المسؤولين الحكوميين والباحثين والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال ومستشرفي المستقبل من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، يناقشون من خلالها العديد من المحاور الرئيسة، كالذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل ومستقبل الصحة الرقمية، والمدن المستقبلية، ومستقبل الطاقة والاستدامة. ويتضمن اليوم الأول جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «التقنية والابتكار يصوغان المستقبل» معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وألبرتو ليفي، الداعي للابتكار والبروفيسور المساعد في مدرسة آي إي للأعمال في إسبانيا، ويحاورهما عبد السلام هيكل، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيكل.

وفي الجلسة الثانية التي تتناول موضوع «الواقع المولد بالحاسوب» يسلط ديفيد روز البروفيسور في مختبر إم آي تي ميديا، الضوء على الرؤية الفائقة ومستقبل الحوسبة الفراغية، فيما يتناول ماريوس سوبودا رئيس قسم العلوم الفيزيائية والقدرات، في رولز رويس، جاهزية الواقع الافتراضي للانطلاق نحو الانتشار، ويحاورهما جيديون ليتشفيلد، رئيس تحرير مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو، بينما سيتحدث في جلسة خاصة من هيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد أحمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وتتطرق الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية» لموضوع تحقيق الاستدامة البيئية من خلال الابتكار والاندماج، فيما يتناول سولومون آسفا، نائب الرئيس للأبحاث وحلول الأسواق الناشئة في أفريقيا في شركة آي بي إم ومؤسسة جيت، ثورة الابتكار التعاوني وكيف تغير الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومستقبل البحث والتطوير، كما يتناول براين بيليندورف، المدير التنفيذي لهابرليدجر في مؤسسة لينكس، إطلاق قوة بلوك تشين وإمكاناتها.

أما جلسة الرؤية المستقبلية للذكاء الاصطناعي فيتحدث فيها نعيم يزبك، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج في شركة مايكروسوفت، في حين يتحدث في جلسة الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل في جزئها الأول كل من: جريج كروس، الشريك المؤسس لشركة سول ماشين، عن الجانب الإنساني للذكاء الاصطناعي، وكيفن هو، الباحث في مختبر إم آي تي ميديا، عن أتمتة تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحاورهما محمد قاسم، البروفيسور المساعد في هندسة الإلكترونيات ومستشار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

فيما يتحدث في الجزء الثاني من الجلسة كل من ريان أبوت، البروفيسور في كلية الحقوق في جامعة سري، عن طرق فرض ضرائب على الروبوتات، وفيشال تشاتراث الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة براولر، عن أول ذكاء اصطناعي في العالم قادر على صنع القرارات، ويحاورهما خليفة القامة، رئيس المنصات المستقبلية في مؤسسة دبي المستقبل، وفي جلسة تخيل مستقبل القوى العاملة يتحدث دييغو كاليكس، قائد مختبر إيمتيك مينا، وشون كيكهام مدير التطوير الرقمي في الشرق الأوسط لإيمتيك مينا، عن المهارات الجديدة والخبرات التي يحتاجها الموظفون ليكونوا جاهزين لمواكبة التغيرات المستقبلية، ويتناول رضا حمزة نائب الرئيس لتطوير الأعمال عالمياً في شركة بارسونز في جلسة كيف يعني استخدام إنترنت الأشياء الاستفادة من تقنية المعلومات والتعرض لمخاطر الأمن السيبراني.

وتركّز سلسلة مؤتمرات «إيمتيك» التي تنظمها منصة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو»، على إبراز أحدث التطورات في قطاع التقنيات الناشئة والتي تعزز مقدرات الاقتصاد العالمي الجديد، وذلك من خلال فعاليات متنوعة تتيح للمشاركين فرصة استكشاف التوجهات المستقبلية والاطلاع على آراء مجموعة من الخبراء الدوليين وممثلي الشركات المعنية بالابتكار حول العالم.