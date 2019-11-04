حسن البلوي.. حلول ذكية لإنقاذ أرواح الناس

المصدر: دبي - البيان

قيادة السيارة أو العمل في الارتفاعات الشاهقة ومواقع البناء والورش الصناعية مغامرة عند التعب والإرهاق، فكيف إذا كان مع السائق في السيارة أفراد أسرته أو أصدقائه أو ركاب ينقلهم من مكان إلى آخر؟.

هذا ما اختبره بشكل شخصي وعلى أرض الواقع مخترع خوذة كشف النعاس، المبتكِر السعودي الفائز بجائزة «مبتكرون دون 35» حسن البلوي، عندما أوشك في إحدى المرات على الاصطدام بشاحنة وهو يقود سيارته برفقة زوجته وطفله بسبب الإرهاق، فما كان منه إلى أن قرر البحث عن ابتكار ينبّه السائقين الذين نال منهم التعب أثناء القيادة حتى لا يغفلوا عن الطريق ويتسببوا بالحوادث المرورية التي تهدد حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطرق.

صمم ابن منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية والمتخصص في الهندسة الإلكترونية ورائد الأعمال والمخترع والمبتكر، خوذة تعمل على تحليل النشاط الكهربائي للدماغ وتحديد مستويات اليقظة والانتباه.

البلوي انطلق من دبي نحو المستقبل من اختراع الخوذة ليحقق شغفه بريادة الأعمال والتكنولوجيا فأسس في دبي شركة تكنولوجية ناشئة متخصصة في الحلول الذكية يعتبرها رخصته الخاصة للمساهمة في تطوير ابتكارات تنقذ حياة الأفراد وطواقم العمل في مختلف أنحاء العالم، وتحافظ على سلامتهم، سواء من السائقين أو العمال.

البلوي يرى في أسبوع دبي للمستقبل فرصة مثالية للالتقاء بالخبرات، والتعرف على المواهب المبدعة في جميع المجالات، لأن المستقبل في نظره يحتاج إلى العقول المبتكرة التي لا تعرف الحدود ولا تتقيد بالمعطيات المحددة، وإنما تنطلق نحو الفضاءات الواسعة للوصول إلى المستقبل.

ويعتبر البلوي دولة الإمارات ودبي هي منصة عالمية وملتقى لأفضل العقول المبتكرة لاكتشاف آفاق المستقبل، وهي مركز عالمي لتلاقي الخبرات والعقول من جميع دول العالم، لإيجاد أفضل الحلول للمستقبل وفي جميع القطاعات.

ويرى البلوي أنه من لا يستطيع أن يحقق طموحه من الإمارات فإنه لن يستطيع تحقيقه في أي مكان في العالم لأن دولة الإمارات هي الحاضنة للأفكار المبتكرة التي تنطلق لتتجاوز الحدود لتصل إلى كل إنسان في هذا الكوكب الكبير الذي نتشارك فيه الطموح لغد أفضل، ومن هذا المنطلق يحرص على تأسيس شركته في الإمارات والاستمرار فيها لتحقيق جميع أحلامه.

ويحرص البلوي في مشروعه على تطوير حلول تكنولوجية توفر المتطلبات والوسائل التقنية التي قد يحتاجها عمال البناء والمهن، لتغيّر مسألة اعتمادهم على العديد من العمليات اليدوية التقليدية، التي تستهلك الوقت والجهد. وتقدم الشركة منصةً مبتكرة تعتمد على إنترنت الأشياء وخدمات تحديد الموقع في الوقت الفعلي، لتسهيل عمل عمال البناء خاصة في المواقع الشاهقة والمناطق ذات الظروف الصعبة، حيث تقوم بربط العمال ومواقع البناء إلكترونياً من أجل تحسين سلامة العمل وتعزيز الإنتاجية بأقل الجهود.

المبتكِر السعودي حاصل على الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية عام 2016 من جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة الأمريكية والماجستير والبكالوريوس في التخصص ذاته من جامعة وايدنر، وقد حقق مراكز متقدمة في برامج علمية تسلط الضوء على مخترعين متميزين من مختلف أرجاء العالم العربي.