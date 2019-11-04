سعيد بن طحنون يعزي بوفاة حمدان الظاهري ووالدة محمد العامري

المصدر: العين - وام

قدم الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى محمد حمد راشد الظاهري في وفاة نجله المغفور له بإذن الله حمدان وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس منازف في مدينة العين بحضور كل من محمد صالح بن بدوة الدرمكي ومطر سالم الظاهري وثاني سعيد عمير الشرياني. كما قدم ونجله الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله خزينة محمد بن لوتية العامري والدة محمد بالكربي بالنقطية العامري إلى أبنائها وأحفادها وذلك خلال زيارتهما مجلس العزاء بالعراد.

وأعرب الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان عن خالص عزائه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهليهما الصبر والسلوان.