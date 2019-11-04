محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسعود القاسمي يحضـرون أفراح القرقـاوي والغفـلي

المصدر: دبي - البيان

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أفراح القرقاوي والغفلي، حيث أقام معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حفل استقبال في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سلطان أحمد سيف الغفلي.

كما حضر الحفل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وبورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، العروسين بزفافهما الميمون، وتمنيا لهما حياة زوجية سعيدة مكللة بالرفاء والبنين، كما بارك سموهما لآل القرقاوي وآل الغفلي أفراحهما، داعيين الله تبارك وتعالى أن يديم على شعبنا نعمة الفرح والسعادة والتسامح.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، إلى جانب أقارب العروسين.