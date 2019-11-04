مركز محمد بن راشد للفضاء يحتفل بالمناسبة

المصدر: دبي - البيان

أكد يوسف الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم العلم»: أن الاحتفال بـ«يوم العلم»، في الثالث من نوفمبر، والذي اختاره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في هذا اليوم من كل عام، ليوافق تاريخ تسلّم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس مدى التلاحم ويجسّد القيم السامية للتجربة الوحدوية الإماراتية، ويسلط الضوء على تاريخ الإمارات الحافل باللحظات المضيئة، في ظل رؤية القيادة الرشيدة.

مضيفاً أن الاحتفال بـ«يوم العلم»، هذا القلب النابض في أجسادنا، في هذا العام الحافل بالإنجازات في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الفضاء، له بُعد جديد وقيمة معنوية عالية، إذ في هذا العام رفع ابن الإمارات هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، «علم الإمارات» عالياً خفاقاً في محطة الفضاء الدولية بجوار أعلام 19 دولة فقط تمكنت من الوصول إلى المحطة الدولية، محققاً بذلك «طموح زايد» .