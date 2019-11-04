مسؤولون: مناسبة متجددة تعكس التلاحم بين القيادة والشعب

المصدر: دبي - البيان

أكد وكلاء وزارات ومسؤولون في كلمات لهم بمناسبة يوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن يوم العلم مناسبة متجددة تعكس التلاحم بين القيادة والشعب في وطن المستقبل.

وأكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة أن الاحتفاء بـ«يوم العلم» مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة تحت راية الفخر والاعتزاز. وأضاف: «نجدد في هذه المناسبة الولاء والانتماء للوطن والقيادة على مواصلة مسيرة الإنجازات لتبقى راية العز والفخر ترفرف عالياً في سماء التسامح والعطاء».

وقال: «نستلهم تحت راية العلم المآثر العظيمة لآبائنا المؤسسين الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل ترسيخ مكانة الإمارات وتحويلها إلى منارة يهتدي بها العالم في المجالات كافة».

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح - التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في تصريح له بمناسبة «يوم العلم»: إن هذه المناسبة العزيزة على القلوب هي في جوهرها «عنواناً للسيادة الوطنية» وتجسيد لأروع صور التلاحم بين القيادة وأبناء الشعب.

وأضاف: إن الولاء والانتماء للوطن والحرص على رفعة العلم ينطلق من منهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول من رفع علم دولة الإمارات.

رمز

وأكد القاضي جمال حسين السميطي المدير العام - معهد دبي القضائي أن الثالث من نوفمبر، مناسبة وطنية تلهمنا الاحتفال برمز اتحادنا وعنوان وحدة وطننا وسيادته. إنه العلم الذي حافظ عليه الرعيل الأول من الآباء المؤسسين، وظل خفاقاً مصاناً مع الخلف الصالح، بعد أن ألهموا الأجيال المتعاقبة على رفعه في كل المحافل الدولية، والتي كان آخرها «مركبة الفضاء الدولية».

فخر

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن علم دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكل رمزاً للعز والفخر والولاء للوطن وقيادته، ويجسد كافة مظاهر الانتماء للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم وثقافاتهم.