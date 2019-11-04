الاتحاد النسائي يتفاعل مع المناسبة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شارك الاتحاد النسائي العام في فعاليات يوم العلم، والذي يصادف يوم الثالث من نوفمبر من كل عام، وذلك من خلال رفع عَلَم الإمارات فوق سارية مبنى الاتحاد النسائي بحضور موظفي الاتحاد.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام في كلمة لها بهذه المناسبة: إن رفع العَلَم جاء تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال كلمة وجهها إلى شعب دولة الإمارات ببدء حملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة احتفالاً بـ«يوم العلم».

وأكدت أن علم الإمارات رمز الولاء والانتماء والتضحية والعطاء وشاهد على إنجازات الدولة وتقدمها بين الأمم، مشيرة إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعد واجباً وطنياً يؤكد المسؤولية الوطنية والعطاء بين أبناء الوطن.

وذكرت أن الاتحاد النسائي العام يفخر بمواصلة دوره برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للنهوض بالمرأة، وأن دعم مسيرة تمكينها وسام فخر نحمله باعتزاز بعد أن باتت ابنة الإمارات تشغل أكبر وأعلى المراكز وتتحمل مسؤولياتها الوطنية في الميادين كافة بالشكل الأمثل، كما أرادت قيادتنا وكما تعلمنا من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لتبقى المرأة مثال فخر وعنوان الريادة في وطن قدم لها كل ما تحتاجه، ليكون لها دور مميز.