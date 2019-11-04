مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: يوم للعزة والفخر والعطاء

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بمناسبة يوم العَلَم ورفعت قيادات المؤسسة علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً لهذه المناسبة تنفيذاً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوحيد موعد رفع العلم في أرجاء الدولة في ذات التوقيت.

وبهذه المناسبة توجّه سامي قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه المناسبة فاتحة خير على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها العظيم.

وقال إن يوم العلم هو يوم للعزة والفخر والعطاء نجدد فيه الولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الوطن، ونؤكد فيه بالعزم والإصرار على مضاعفة الجهود والعمل بجد وإخلاص.