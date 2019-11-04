علم الإمارات يرفرف فوق محطات براكة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شاركت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى، في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، وذلك برفع علم الدولة أمام مقرها الرئيسي في مدينة «مصدر» وفي موقع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وشاركت الإدارة العليا والمهندسون وموظفو المؤسسة وشركتا «نواة للطاقة» و«براكة الأولى» في الفعالية، حيث رفعوا علم الدولة، وأدوا بكل فخر واعتزاز تحيّة العلم معبرين عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفاء بـ «يوم العلم»، ورفع علم الإمارات على كافة المؤسسات والمنازل في الدولة.

كما تخللت احتفالات المؤسسة بيوم العلم، تقديم عروض تصويرية رقمية للعلم وصورة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشعار التسامح .