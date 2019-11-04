دعوة للابتعاد عن شواطئ السواحل الشرقية تجنباً لتداعيات «مها»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ السواحل الشرقية للدولة، وذلك بناء على توقعات الأرصاد الجوية التي تشير إلى غمر المد البحري لبعض المناطق المنخفضة من ساحل الدولة الشرقي نتيجة لتداعيات العاصفة المدارية «مها»، وذلك ابتداءً من اليوم. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون مسار الإعصار المداري «مها» في بحر العرب خلال الـ 72 ساعة المقبلة شمال غرب ثم ينحرف يوم غد إلى شمال شرق، وسيتحول من الدرجة الأولى إلى الثانية بسرعة رياح تتراوح من 120 إلى 140 كيلومتراً في الساعة تزيد إلى 170 كيلومتراً في الساعة.ويؤثر الإعصار المداري على الدولة، حيث من المرجح أن يشهد اضطراباً للموج في بحر عمان، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من اليوم وحتى بعد غد.

ومن جانبها، ذكرت الأرصاد العمانية أن الإعصار «مها» يقع حالياً شرق وسط بحر العرب على خط عرض 17.7 درجة شمال وخط طول 65.8 شرق، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز 65 عقدة، مع استمرار تحركه باتجاه الشمال على الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب، ويبعد مركزه عن سواحل السلطنة حوالي 850 كيلومتراً، مع احتمال تغيّر مسار حركته نحو الشمال الشرقي باتجاه سواحل الهند خلال الـ 48 ساعة القادمة، ولا يوجد احتمال إلى تأثيرات مباشرة خلال الأيام الأربعة القادمة.