«الدفاع المدني» تطلق حملة «حمايتك غايتنا»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، حملة «حمايتك غايتنا»، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسة للقيادة العامة لعام 2019، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر الثقافة الوقاية بين أفراد المجتمع، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة، التي حددها الدفاع المدني لوقايتهم من المخاطر.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، إن «حمايتك غايتنا»، هي الحملة الرابعة الرئيسة للتوعية المجتمعية التي يتم إطلاقها خلال العام الجاري، وتستمر أنشطتها على مدار ثلاثة أشهر متتالية بداية من شهر نوفمبر الحالي حتى 31 يناير 2020، ويندرج تحتها مبادرتان فرعيتان هما «ثقافة التعامل مع الحريق» و«السلامة في الشتاء».

وأضاف أن المبادرات الفرعية تتضمن التوعية بالسلامة في محطات البترول، وتوعية الجاليات المقيمة في الدولة، وشروط السلامة والوقاية في الخيام، وشروط السلامة والوقاية من مخاطر السخانات، والتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي البر للحفاظ على سلامتهم، إلى جانب التعريف باشتراطات الوقاية والسلامة أثناء سريان الأودية في موسم الأمطار.

وأوضح قائد عام الدفاع المدني أن حملة «حمايتك غايتنا» تهدف في المقام الأول إلى تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومن ثم تكثيف جهود الوقاية والسلامة العامة لمواجهة المخاطر والتحديات، وخفض معدلات الحرائق على مستوى الدولة، إضافة إلى تعزيز ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة.

وأكد أن القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع إدارات الدفاع المدني الإقليمية تعمل على تحقيق التوجه الاستراتيجي لحكومة دولة الإمارات، ووزارة الداخلية لترسيخ مكانة الدولة واحدة من أفضل دول العالم في الأمن والسلامة، من خلال البناء على النتائج الإيجابية.