3200 شاب يشاركون بمنتدى توطين 360 في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، في إحدى جلسات منتدى الطلبة «توطين 360» الذي انعقد الأسبوع الماضي في مركز رأس الخيمة للمعارض بمشاركة 3200 مواطن ومواطنة من طلبة المرحلة الثانوية والجامعات ومنتسبي الخدمة الوطنية. وأكد معاليه خلال مشاركته في فعاليات المنتدى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تمكين المواهب الوطنية الشابة وتدعمها وتتيح لها فرصة الاستفادة من أدوات المستقبل وتوظيف تقنياته لتطوير المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي الذي يمثل أساساً للتقدم وتحقيق التنمية.

وقال العلماء أمام المشاركين في المنتدى: إن متطلبات سوق العمل تتغير بوتيرة متسارعة، وأصبحت تعتمد بشكل كبير على ما تقدمه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من إمكانات وخدمات تشمل أغلب ممارساتنا اليومية.

وأوضح أن وظائف المستقبل تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي من الشباب فهم متطلباتها والحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية، داعياً الطلبة إلى استثمار فرص التعليم والتدريب التي توفرها الحكومة لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من البدء بمسيرتهم المستقبلية.

استقطاب واسع

وتواصلت فعاليات المنتدى على مدى ثلاثة أيام برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية، وبتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومركز رأس الخيمة للمعارض.

وقال أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، إن تنظيم «منتدى الطلبة توطين 360» يأتي في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني» الذي أطلقته الوزارة بهدف توعية الشباب المواطنين من طلبة مرحلتي الثانوية العامة والتعليم العالي ومنتسبي الخدمة الوطنية بأهمية العمل في القطاع الخاص وتوعيتهم بالفرص الوظيفية، فضلاً عن إرشادهم مهنياً وتمكينهم.

وأوضح أن المنتدى يعد منصة تفاعلية للشركات من القطاع الخاص لعرض فرص التدريب الميداني المتوافرة لديها وتوعية الشباب باحتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المطلوبة، الأمر الذي يمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في اختيار المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص بناءً على معرفة ومعلومات واقعية.

مرتكزات

وأضاف آل ناصر أن المنتدى يرتكز على توجيه المواطنين والمواطنات المستهدفين وتزويدهم بالأدوات المطلوبة لتحديد مسارهم المهني، من خلال مشاركتهم في حزمة من ورش العمل التدريبية التي تسهم في تعزيز المهارات وتطلعهم على متطلبات سوق العمل والمهن المستقبلية.

وأشار إلى أنه تم خلال هذا المنتدى إضافة «منصة الابتكار» تحت إشراف مجلس الابتكار التابع للوزارة، وذلك بهدف استقطاب أفكار وتطلعات الطلبة والشباب المواطنين في مجال العمل بالقطاع الخاص باعتبارهم النواة الأساسية لقادة المستقبل.

200 فرصة

وقدمت بعض الشركات ما يزيد على 200 فرصة تدريبية عبر برنامج «وجهني»، فيما وفرت 9 من الجامعات والكليات عدداً من المنح الدراسية للمشاركين من خريجي الثانوية العامة.

وشارك المواطنون والمواطنات في 6 محطات ومسارات رئيسية، هي محطة اكتشاف القدرات لتقييم ميولهم المهنية، بالإضافة إلى قاعة التخطيط المهني لتعريفهم بالأدوات اللازمة وأهم المفاتيح لتخطيط مستقبلهم المهني، إلى جانب محطة تطوير المهارات التي تقدم ورش عمل تدريبية تفاعلية لصقل المهارات وتطوير كفاءاتهم وإعدادهم لوظائف المستقبل بمشاركة مجموعة من الشركات العالمية.

وتضمنت المحطات كذلك محطة «توطين Talks» التي تعرض أهم مستجدات سوق العمل والتجارب المهنية الملهمة والناجحة لنخبة من المتميزين أصحاب قصص النجاح وأفضل الممارسات في القطاع الخاص، فضلاً عن محطة التوظيف الذاتي التي تستهدف نشر ثقافة هذا النوع من التوظيف وتحفيز الكوادر الوطنية لاتخاذه مساراً مهنياً حيوياً.

وشارك المواطنون كذلك في محطة المستقبل التي تستعرض المهن والوظائف والمهارات المستقبلية في القطاعات الاستراتيجية من خلال المحاكاة والتجارب التفاعلية.

وتضمنت محطات «منتدى الطلبة توطين 360» كذلك محطة «خدمات التوطين» تمّ من خلالها استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لدعم التوطين.

60 ورشة

تضمنت فعاليات المنتدى على مدار أيامه الثلاثة تنظيم 60 ورشة تدريبية و21 جلسة توعية وتحفيز ألقاها عدد من المدربين والخبراء والمتحدثين بمشاركة ممثلي 24 شركة خاصة، فضلاً عن قيام عدد من المتحدثين الإماراتيين باستعراض قصص نجاحهم وتجاربهم الشخصية في العمل بالقطاع الخاص.