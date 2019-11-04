مركز دبي للتوحد يفتتح جناح قسم العلاج الوظيفي

المصدر: دبي - البيان

افتتح مركز دبي للتوحد جناح قسم العلاج الوظيفي في مقره الكائن بمنطقة القرهود، برعاية شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، وذلك بحضور وفد من مجموعة الشركة ترأسه سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. واطلع الحضور على التجهيزات التي زود بها الجناح في المركز وما يحتويه من معدات ومرافق خاصة، تم إعدادها بما يتفق مع أعلى المعايير الدولية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نحن في مجموعة اينوك ماضون قدماً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علّمنا أهمية توفير فرص متكافئة للجميع والعمل دائماً نحو تطوير مجتمعاتنا».

من جانبه، أعرب محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته عن شكره العميق لمجموعة «اينوك» على جهودهم الحثيثة في دعم خدمات المركز، مشيداً بسياسة المجموعة التي تحرص على العمل المجتمعي.