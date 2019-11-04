فريق طبي من مستشفى ثومبي بعجمان يستخرج حبة ترمس من رضيع

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

تمكن فريق طبي من مستشفى ثومبي في عجمان من إنقاذ رضيع عمره 19 شهراً علقت حبة ترمس في مجرى الشعب الهوائية فأغلقت مجرى التنفس، حيث راجع والدُه 4 من استشاريي الأطفال في مستشفيات مختلفة، فتم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب رئوي حاد، وحجز بقسم الأطفال في أحد المستشفيات، ومنح العلاجات والمضادات الحيوية المناسبة ولكن حالته المرضية ساءت ولم تتحسن، والصدفة قادته إلى مستشفى ثومبي مع والدته التي تراجع المستشفى بصورة دورية، ثم طلبت من الطبيب المعالج لها أن يجري الكشف على ابنها الرضيع بعد أن شرحت له الحالة.

وأكد الدكتور أحمد المنصوري استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى ثومبي في عجمان أنه تم الكشف على الطفل الرضيع، فتبين أنه لا توجد أمراض عضوية تؤدي إلى إغلاق مجرى الهواء له، فتم إجراء صور مقطعية، ومن ثم منظار بهدف التشخيص الدقيق والعلاج، فتم اكتشاف جسم غريب عبارة عن (نصف حبة ترمس) عالقة في الشعب الهوائية لدى الطفل منذ شهرين ونصف الشهر، الأمر الذي دفع أطباء المستشفى إلى إجراء عملية لاستخراج الجسم الغريب بصورة دقيقة، حيث استغرقت نصف الساعة، وبعدها شفي الرضيع تماماً وغادر المستشفى.

وقال استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى ثومبي إن المستشفى تلقى عدداً من الحالات المشابهة في ابتلاع الأجسام الغريبة، منها 4 حالات في 9 أشهر.