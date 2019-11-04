«الموارد البشرية» في دبي تطرح دبلوماً في إعداد المدربين

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلن معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن طرح دبلوم مهني متخصص في إعداد المدربين المواطنين القادرين على إدارة وتقديم التدريب في مختلف المجالات بأساليب حديثة.

جاء ذلك على ضوء النجاح الذي حققه المعهد من خلال التجربة العملية التي قام بها لإعداد المدربين المواطنين في عدة مجالات تدريبية، إذ أتاح الفرصة لهم لتقديم دورات تدريبية في المعهد بالتعاون مع عدة دوائر حكومية.

ويستهدف دبلوم إعداد المدربين جميع الموظفين الراغبين في تطوير مواهبهم في التدريب ونقل المعرفة، ويرون في أنفسهم المقدرة على أن يكونوا مدربين في تخصصهم، ويستغرق الدبلوم 21 يوماً.

معايير

ووفقاً لمعايير الاعتماد المهني الخاصة بمعهد دبي لتنمية الموارد البشرية التابع للدائرة؛ فعلى المشاركين في دبلوم إعداد المدربين اجتياز 200 ساعة تدريبية، منها 112 ساعة للمساقات التخصصية، وهي: مدخل نظريات التعلم وأثرها على التدريب، الاتصال التدريبي، تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية، تصميم وتطوير المحتوى التدريبي، تقديم التدريب (مهارات العرض والإلقاء)، تقييم ومتابعة التدريب، بالإضافة لـ 56 ساعة للمساقات السلوكية، وهي: أساليب البحث العلمي، لغة الجسد ومهارات التعامل مع أنماط المتدربين، لغة الإشارة وبروتوكول التعامل مع أصحاب الهمم.

كما حدد المعهد 32 ساعة للأنشطة غير المنهجية، والتي تشمل على سبيل المثال، عروضاً تقديمية، تطبيقات صفية، دراسة الحالات، المشاريع، زيارات ميدانية وغيرها.

تأهيل

وفي خطوة عملية تمهد لإطلاق الدبلوم المهني لإعداد المدربين قام معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، بتأهيل عدد من المدربين المواطنين في عدة مجالات تدريبية، وتعاون المعهد معهم وأتاح لهم الفرصة لتقديم دورات تدريبية في المعهد بالتعاون مع عدة دوائر حكومية مثل: دائرة التنمية الاقتصادية، جمارك دبي، الإقامة وشؤون الأجانب، خدمات الإسعاف، حيث لاقت هذه التجربة نجاحاً كبيراً.

وقالت منى بوحميد، مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لـ «البيان»: «سيتم تأهيل هؤلاء المدربين وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لتنفيذ جميع المهام الخاصة بالتدريب ونقل المعرفة وإرشادهم وتوجيههم لممارسة أدوارهم بطرق غير تقليدية تحمل في جوانبها ممارسات ابتكارية تعزز فرص تطوير الآخرين».

نماذج

ومن المدربين الذين تم تأهيلهم عبد الله محمد الذي قال: إنه تجربته كمدرب مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية تجسد نموذجاً حياً لرعاية الكفاءات الحكومية والكوادر الوطنية وتهيئة البيئة الأمثل لإطلاق طاقاتهم الإيجابية وتعزيز مشاركتهم في النهوض بمسيرة التنمية الشاملة والارتقاء بالعمل الحكومي في إمارة دبي.

وأضاف أنه في البداية مارس التدريب داخل المؤسسة التي يعمل فيها، ومن ثم أتيحت له الفرصة في التعامل مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، حيث بذل فريق العمل في المعهد جهودهم لتوجيهه ودعمه عبر حضور سلسلة من التجارب التدريبية والانطلاق في المسار الصحيح.

فخر

وأعرب عن فخره لمشاركته المثمرة في الدورات التي يقدمها معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، والتي خلقت أمامه مساراً مهنياً جديداً يحقق من خلاله طموحاته وتطلعات حكومة دبي في نفس الوقت.

ومن جانبه قال سامي عيسى إن معهد دبي لتنمية الموارد البشرية بذل جهوداً كبيرة أسهمت في صقل مواهبة، وإعداده كمدرب معتمد، مما أفاده في مسيرته الوظيفية لنقل المعرفة بأسلوب شيق والتعامل مع المشاركين باحترافية، إذ وفر له المعهد الفرصة لإظهار مواهبه ونقل المعرفة بأسلوب وأدوات مبتكرة للمتدرب بشكل سريع. وأضاف إن معهد دبي لتنمية الموارد البشرية قدم له المعلومات المهمة والطرق المتميزة في كيفية التدريب بشكل معتمد، مما أتاح له التدريب في كافة أنحاء دولة الإمارات.

أهداف

قالت منى بوحميد أن الدائرة تتطلع لإعداد هؤلاء المدربين لتحقيق عدة أهداف من أبرزها، التعرف على مواصفات المدرب المحترف وأنماط المدربين، وتخطيط وإدارة الجلسات التدريبية بشكل منهجي سليم وفق المعايير الحديثة للتدريب، وتطبيق القواعد المساعدة على إدارة اللقاءات التدريبية بشكل محترف، والتعامل الإيجابي مع الأنماط المختلفة من المتدربين.