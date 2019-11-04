مركز علاج السمنة بمستشفى القاسمي يحصل على الاعتماد الدولي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصول مركز علاج وجراحة السمنة بمستشفى القاسمي بالشارقة على شهادة الاعتماد كمركز امتياز طبي لعلاج وجراحة أمراض السمنة، من مؤسسة التقييم الجراحية الأمريكية العالمية (SRC) المؤسسة العالمية الرائدة في مجال التدقيق والاعتماد الدولي للمستشفيات والأقسام الجراحية كمراكز للامتياز. وأشاد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، بإنجاز الاعتماد من مؤسسة دولية عريقة، وأثنى على جهود الكادر الفني، مؤكداً أن الجودة المستدامة المسار الأفضل نحو خدمات صحية تحاكي المستقبل.

وثمّن السركال جهود مستشفى القاسمي، كواحد من أهم المنشآت الطبية الريادية ويقدم جميع التخصصات العامة والمتقدمة بكفاءة متميزة.